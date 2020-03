Stromausfall in Brilon – Westnetz: das war der Grund

Brilon. In weiten Teilen der Briloner Kernstadt ist am Freitagmittag für Minuten der Strom ausgefallen. Der Verteilnetzbetreiber sagte, woran es lag.

Kein Telefon, kein Internet, kein Licht: für mehrere Minuten gab es am Freitag in großen Teilen der Innenstadt von Brilon einen Stromausfall.

„Es war nicht die komplette Innenstadt betroffen“, sagte eine Sprecherin von Westnetz der WP. Der Strom fiel mittag um kurz nach 12 Uhr aus. Rund sechs Minuten später war der Stromausfall vorbei.

Technische Störung im Umspannwerk

Laut Angaben von Westnetz gab es eine technische Störung im Umspannwerk am Ostring in Brilon. Das Problem sei nach wenigen Minuten behoben gewesen. Dort wird gerade ein neues Umspannwerk gebaut.

Unmittelbar nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt war, gab es einen Feueralarm an der Polizeiwache Am Rothaarsteig 3 in Brilon.

Dort war die automatische Brandmeldeanlage angesprungen. Die Feuerwehr rückte aus. Der Alarm stand laut Polizei mit dem Stromausfall im Zusammenhang. Es gab weitere Brandmelder, die angesprungen sind.