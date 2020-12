Sturmtief Hermine knickt im Raum Brilon Bäume

Zu zwei Einsätzen musste der Löschzug Brilon am Sonntag ausrücken. Am Etzelsberg in Brilon und an der Straße von Brilon-Wald nach Bruchhausen hatte Sturmtief Hermine zwei vertrocknete Fichten geknickt.

Brilon Der Löschzug Brilon muss am Sonntag zweimal raus. Windböen geben bereits vertrockneten und abgestorbenen Fichten den Rest.

Brilon. Zwei Sturm-Einsätze hatte die Feuerwehr Brilon am Sonntag zu absolvieren. Bereits am frühen Morgen gegen 7.30 Uhr musste der Löschzug Brilon raus nach Brilon-Wald. Eine abgestorbene Fichte war auf die L 743 gestürzt und blockierte die Fahrspur von Bruchhausen in Richtung Brilon-Wald. Die Feuerwehr zerlegte den Stamm mit einer Motorsäge und beseitigte zwei weitere Bäume.

Feuerwehr drei Stunden im Einatz

Um 10.40 Uhr wurde der Löschzug Brilon zu einem Sturmschaden am Etzelsberg in Brilon gerufen. Auch dort hatte eine bereits abgestorbene Fichte einer Böe des Sturmtiefs "Hermine" nicht standhalten können. Der trockene Stamm war in etwa acht Metern Höhe abgeknickt und drohte auf den Gehweg zu stürzen. Der Baum wurde mit Hilfe der Drehleiter entfernt. Der Etzelsberg war für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt.

Bei den beiden Einsätzen waren insgesamt 16 Einsatzkräfte rund drei Stunden im Einsatz.

Chaos in Winterberg: Tagestouristen sorgen trotz Corona-Lockdown für chaotische Verhältnisse.