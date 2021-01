Tagestourismus in Brilon: Sperrungen und scharfe Kontrollen

Brilon Die Stadt Brilon schränkt den Zugang zum Poppenberg ein. Das Ordnungsamt ist mit mehreren Teams unterwegs. Der Maßnahmen-Überblick:

Die vergangenen Tage haben gezeigt, dass auch Teile im Stadtgebiet von Brilon durch viele Tagestouristen aus dem Ruhrgebiet und Rheinland aufgesucht wurden. Insbesondere nachdem die Stadt Winterberg ihre Pisten gesperrt hatte und die Zugangsstraßen in die Stadt und zu den Pisten am vergangenen Wochenende abgeriegelt hatte, wichen viele Tagestouristen ins Umland aus - auch nach Brilon; zum Beispiel am Poppenberg. Diese führte neben dem unerlaubten Rodeln auf Privatflächen zu Verkehrschaos und anderen Unannehmlichkeiten, so die Stadt Brilon.

Kontraktbeschränkungen und die Einhaltung der Mindestabstände

Daher werden am Wochenende im Bereich des Skihanges am Poppenberg Straßensperrungen und Halteverbote eingerichtet, um das Verkehrsaufkommen in geregelte Bahnen zu bringen. Dort hatte es am vergangenen Wochenende viele Ausflügler hingezogen. Die Anzahl der Parkmöglichkeiten ist dort begrenzt.

Vermüllung der sauerländer Natur

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass die Kontraktbeschränkungen und die Einhaltung der Mindestabstände nach der Corona-Schutzverordnung kontrolliert und konsequent geahndet werden. Gleiches gilt für das Hinterlassen von Verunreinigungen und die Vermüllung der sauerländer Natur.

Das Ordnungsamt wird mit mehreren Teams an den Rodelhängen im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein.

Die Kreispolizeibehörde hat die Zahl der Einsatzkräfte ebenfalls deutlich erhöht und unterstützt die Stadt Brilon bei den Kontrollen im Rahmen der Amtshilfe.