Tagestouristen-Ansturm in Winterberg: Bilanz und Ausblick

Der Touristenansturm auf Winterberg ging am Sonntags zunächst unvermindert weiter. Bis die Polizei sämtliche Zufahrtsstraßen am späten Vormittag sperrte.

Winterberg. Es war der erwartet harte Tag für Polizei und Ordnungskräfte in Winterberg. Sie bilanzieren den Tag und sagen, was Montag geplant ist:

Skilifte sind geschlossen. In Restaurants, Café und Hütten kann man sich nicht aufwärmen und es gibt so gut wie keine öffentlichen Toiletten. Trotzdem machten sich erneut viele Menschen auf den Weg ins Sauerland. Dabei wird von solchen Ausflügen in Corona-Zeiten abgeraten. Die Stadt Winterberg drohte am Sonntag erneut im Chaos zu versinken.

Tausende Tagestouristen machten sich bereits morgens und am Vormittag erneut auf in den Sauerländer Wintersportort - aller Appelle und Verbote zum Trotz. Bereits am späten Vormittag zogen die Verantwortlichen die Notbremse und sperrten Zugangsstraße nach Winterberg ab. Damit versiegt der Touristenstrom. Mit dieser Taktik soll auch am Montag verhindert werden, dass tausende Tagestouristen mitten im Corona-Lockdown für chaotische Verhältnisse sorgen.

Die Botschaft an Tagestouristen, die den Weg in Richtung Sauerland und Winterberg einschlagen möchten: Es ist derzeit im Sauerland nicht viel zu erwarten.

40 Skipisten gesperrt

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens der vergangenen Tage und insbesondere des Samstags hatte die Stadt Winterberg per Allgemeinverfügung am Samstagabend bis zum 10. Januar ein Betretungsverbot für die rund 40 Pisten in Altastenberg, Neuastenberg, Niedersfeld, Winterberg, Züschen, die dazugehörigen Parkplätze sowie rund um den Kahlen Asten und der Großraumparkplatz Bremberg erlassen. Ziel des Betretungsverbotes war und ist es, dass Tagestouristen erst gar nicht mehr nach Winterberg anreisen.

"Bedauerlicherweise haben sich trotzdem wieder viele Tagestouristen auf den Weg nach Winterberg gemacht. Um ein weiteres Zulaufen der Pisten und der Innenstadt in Winterberg zu verhindern, mussten bereits am frühen Vormittag die Zufahrtsstraßen, einschließlich der Bundesstraßen, nach Winterberg gesperrt werden", heißt es in einer Mitteilung von Polizei, Hochsauerlandkreis und Stadt Winterberg zum Tourismus-Ansturm.

Anzeigen und Bußgelder

Trotz des Betretungverbotes sei es einigen Ausflüglern gelungen, auf die gesperrte Pisten zu gelangen. Sie seinen gezielt von den eingesetzten Ordnungskräften angesprochen und von der Piste begleitet worden. Die Einsatzkräfte der Stadt Winterberg und der Polizei sprachen150 Verwarngelder wegen Parkverstößen und 26 Verwarngelder für Verkehrsverstöße aus. Es gab drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen für Verkehrsverstöße, 63 Platzverweise, sechs Verstöße gegen die Maskenpflicht, 19 Verstöße gegen das Betretungsverbot und fünf Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen auch zwei Strafanzeigen wegen Körperverletzung geschrieben.

Große Hilfe der Bürger

"Vielen Dank an alle Einsatzkräfte der Polizei, insbesondere an die auswärtigen Kräfte, das Team vom Ordnungsamt, die Freiwillige Feuerwehr Winterberg und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Winterberg, alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer die mit hohem Engagement, großer Kompetenz und viel

Herzblut dieses Wochenende gemeistert haben. Danke auch an die ortsansässige Gastronomie, die heute für das leibliche Wohl unserer Helferinnen und Helfer gesorgt haben. Ein Dank geht auch an die verständnisvollen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Winterberg", so Bürgermeister Michael Beckmann und Polizeidirektor Carsten Robe.