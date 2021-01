Telefon- und Internetverbindung im Raum Medebach gestört

Eine Kabelstörung sorgt derzeit für Probleme mit Telefon und Internet in Teilen der Stadt Medebach.

Medebach Im Homeoffice arbeiten und dann kein Internet und kein Telefon: In Teilen von Medebach war das heute den ganzen Tag über der Fall.

Referinghausen. Für alle, die in Corona-Zeiten im Homeoffice arbeiten, ist es der Super-Gau: Kein Telefon, kein Internet. Im Raum Medebach ist das am heutigen Freitag der Fall.

Kabelstörung

Da nutzte bislang kein erneutes Router-Starten oder Steckerziehen. Welche Orte betroffen waren, konnte die Telekom bis zum Abend nicht sagen. Aber in Referinghausen ging zum Beispiel definitiv nichts. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte die Telekom-Pressestelle gegen 18.30 Uhr mit: "In Ihrer Region gibt es eine Kabelstörung. Unser Auftragnehmer ist vor Ort angekommen und konnte zunächst sichtbare Beschädigungen feststellen. Daraufhin wurde eine Messung durchgeführt. Leider sind an dem Kabel alle Fasern unterbrochen. Wir haben alle Vorbereitungen für die Reparatur getroffen um das defekte Kabelstück auszutauschen."

Wie es zu den Beschädigungen gekommen ist und wann das Problem wieder behoben sein wird, konnte die Telekom nicht mitteilen.