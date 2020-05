Temperatursturz – Wann es wieder warm wird im Sauerland

Eine sehr kühle nördliche Luftströmung bringt dem Sauerland bis zum Donnerstag zwar teils freundliches Wetter, nachts muss aber verbreitet mit Frost gerechnet werden. Ab dem Wochenende kommt wieder Frühlingsastimmun aus.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

-2°C, mal Schnee mal gefrierender Regen. Dies war nicht etwa eine Wettermeldung aus dem Januar. Es war die Meldung des Kahlen Astens am Montagmorgen um 7 Uhr. Eine solche Wettersituation ist für Mitte Mai nicht gerade alltäglich und doch passt sie in diese Zeit, denn in vielen Jahren erfolgt nochmals ein Kaltluftvorstoß aus dem noch spätwinterlichen Nordeuropa bis weit nach Süden. In den kommenden Tagen wird sich diese Wetterlage im Allgemeinen halten können, denn weiterhin weht ein nördlicher Wind und lenkt für die Jahreszeit sehr frische, nach und nach aber trockenere Luft bis nach Winterberg.

So bleiben die kommenden Tage weitgehend niederschlagsfrei, Sonne und einige Wolkenfelder wechseln sich miteinander ab. Trotz des recht freundlichen Gesamteindrucks werden es aber an den Nachmittagen kaum mehr als 5 bis 8°C, eine Jacke ist also Pflicht. Die Nächte sind oft sternenklar und die Temperaturen sinken verbreitet bis zum Gefrierpunkt ab. Direkt am Erdboden sind sogar Fröste um -5°C nicht ausgeschlossen. Damit ist die Gefahr für empfindliche Pflanzen durchaus groß. Soweit möglich sollte man sie schützen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia (= kalte Sophie) sind die Eisheiligen, welche zwischen dem 11. und 15. Mai in unserem Kalender stehen. Eigentlich müssten sie rund 10 Tage später sein, denn durch die gregorianische Kalenderreform im 16. Jahrhundert wurden sie nach hinten geschoben.

Wie dem auch sei, nach der aktuellen Zeitrechnung passen sie im Jahr 2020 auf alle Fälle wunderbar zu unserem Wetter. So wird die am Montag noch feuchte Luft Tag für Tag trockener und besonders während der Nachtstunden lockern die Wolken auf oder verschwinden vollständig. Wenn der Wind dann noch einschläft wird es für die Jahreszeit sehr kalt, für einige Pflanzen auch gefährlich kalt. So schwanken die Frühwerte täglich zwischen 0°C in etwas höheren Lagen und bis -4°C direkt an den Flussläufen. Am Erdboden kann es sogar unter -5°C kalt werden und damit sind einige Frostschäden zu befürchten. Nach den klaren Nächten starten die Tage oftmals freundlich oder sogar sonnig. Im Laufe des Tages entstehen einige Quellwolken, welche allerdings nur in Ausnahmefällen für einen kurzen Schauer gut sein werden. Besonders zum Donnerstag bleibt es sogar ganztags bei Sonnenwetter.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Auch wenn es in den vergangenen Tagen mal etwas geregnet hat, das Thema Niederschlagsarmut wird weiterhin ein Thema bleiben. Warum? Die Wetterlage gibt bis über das nächste Wochenende hinaus nicht allzuviel an Tiefdruckgebieten her. Eventuell bleibt es für die nächste Zeit sogar vollständig trocken. So stellt sich zwischen Brilon und Olsberg meist ein überwiegend freundlicher Wechsel aus Sonnenschein und dichteren Wolkenfeldern ein.

Dabei sind Dienstag und am Mittwoch eher die Wolken in der Überzahl, am Donnerstag zeigt sich die Sonne meist wieder für 10 Stunden oder sogar noch etwas länger. In den Nächten lösen sich die Wolkenfelder oft vollständig auf und bei nur schwacher Windbewegung wird es in vielen Orten richtig kalt. In Kuppen- und Berglagen schwanken die Werte meist zwischen 0 und -1°C. Besonders in höher gelegenen Tälern kann es selbst in 2 m Höhe nochmals bis auf -4°C in den Keller gehen. Temperaturen, bei denen sich vor allem die Knospen und Blüten der Obstbäume so gar nicht wohl fühlen. Es bleibt zu hoffen, dass die nächsten Tage nicht das Ende von Äpfeln, Birnen und Kirschen sein werden.

Der Trend: Meist ruhiges Hochdruckwetter begleitet uns bis über das Wochenende hinaus. Die Temperaturen klettern am Tag Stück für Stück nach oben, 20°C sind wieder möglich. Die Nächte bleiben kalt mit Bodenfrost.