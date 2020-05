Thülen: Schützende Masken mit Schützenmotiv

Thülen. In unserer Reihe „Jetzt wäre Schützenfest“ berichten unsere Vereine, wie sie die schützenfestfreie Zeit überbrücken: Den Auftakt macht die St.-Hubertus-Bruderschaft in Thülen. Seit ihrem Gründungsjahr 1826 feiert sie ihr traditionelles Schützenfest an Christi Himmelfahrt. Diese lange Historie wurde nur durch die beiden Weltkriege in den Jahren 1915 bis 1919 und 1940 bis 1946 unterbrochen. Jeder dachte, das sei Geschichte und einen Ausfall des Schützenfestes werde es nie wieder geben.

Selbst entworfene Schutzmaske

„Doch das Corona-Virus hat uns eines Besseren belehrt. Auch in Thülen müssen wir auf unser Schützenfest verzichten. Dies fällt nicht nur uns Erwachsenen schwer. Gerade auch für unsere Kinder und Jugendlichen ist das Schützenfest nach wie vor ein Höhepunkt des Jahres. Das Feiern über Generationen hinweg werden alle vermissen“, so der Verein. In Zeiten des Corona-Virus sei diese Entscheidung alternativlos. „Es gibt in diesem Jahr etwas Wichtigeres. Gesundheit ist ein hohes Gut, das auch wir nicht unnötig aufs Spiel setzen wollen. Da verliert auch unser geliebtes Schützenfest Wichtigkeit und Selbstverständlichkeit.“

Aber das Vereinsleben geht auch trotz der Einschränkungen weiter. Per Videokonferenz tauscht sich der Vorstand regelmäßig aus. Ein Ergebnis ist der Entwurf einer selbstentworfenen Mund-Nasen-Schutzmaske, die der Verein für 15 Euro zum Kauf anbietet. Mit dem Erwerb kann sich jeder schützen und gleichzeitig die Thülener Bruderschaft unterstützen. Nach dem Motto des Vereins: „Ich S(s)chütze – gegen das Virus. Für den Verein.“

Königs- und Prinzenpaar

Das amtierende Königspaar Rolf und Anja Tober hatte sich „sein“ Schützenfest natürlich völlig anders vorgestellt. Nach einem tollen Festjahr, in dem Rolf Tober auch Bundes-Vizekönig wurde, wäre dies der Höhepunkt gewesen. Rolf und Anja Tober waren gleichzeitig das Prinzenpaar der Karnevalsvereinigung. So konnten die beiden gemeinsam mit dem Dorf einige rauschende Festtage beim Büttenfest und dem Rosenmontagsumzug erleben. Der Vorstand dankt dem Königspaar für den unkomplizierten Umgang in diesen schwierigen Corona-Zeiten und schreibt: „Wir freuen uns auf ein tolles Fest mit den beiden in 2021.“