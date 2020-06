Tierschutzverein rettet Bobby das Leben – Familie gesucht

Marsberg. Der Tierschutzverein Marsberg hat erneut mehrere Hunde aus einer Tötungsstation in Rumänien gerettet. Zwei der Hunde müssen noch vermittelt werden: der kleine Bobby, ein fünf Monate alter Mischlingsrüde und seine Mutter.

Interessenten für das Muttertier

Für die Mutter gibt es bereits eine Interessentenfamilie. Weitere Interessenten können sich aber noch melden. Die Mischlingshündin, sie hat die Größe eines Schäferhundes, wurde Melli genannt.

Der fünf Monate alte Bobby sucht definitiv noch eine Familie.

Das Foto wurde in der Tötungsstation aufgenommen, die Hündin war auf der Straße eingefangen worden. Sie kann in dem Käfig nur liegen. Der schwarze Fleck unter ihrem Bauch ist Bobby, der war gerade erst geboren. Foto: Tierschutzverein

„Mutter und Sohn haben in Konstanta am Schwarzen Meer gelebt, in einer Tötungsstation und wären längst nicht mehr am Leben, wenn wir sie nicht übernommen hätten“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Marsberg, Elke Heinemann.

Beide Hunde sind seit April beim Tierschutzverein und im Hundeforum Athaba in Obermarsberg untergebracht.

Der Kontakt zum Verein

Wer Interesse oder weitere Fragen hat, wendet sich an den Tierschutzverein Marsberg, 0151 191 117 17