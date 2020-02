Tödlicher Unfall auf der Bahnlinie Marsberg - Bredelar

Am Bahnübergang „Lange Ricke“ zwischen Bredelar und Obermarsberg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. In einer ersten Meldung der Feuerwehr-Leitstelle war von einer eingeklemmten Person und einer unklaren Lage die Rede. Mittlerweile wurde bestätigt, dass die Person verstorben ist. Ob es sich um einen Unfall oder um einen Suizid handelt, ist unklar. Die Unfallstelle liegt etwa 100 Meter vom Bahnübergang entfernt in Richtung Bredelar.

Notarzteinsatz

Die Bahn meldet per Twitter einen Notarzteinsatz am Gleis zwischen Bredelar und Marsberg. „Züge aus Hagen Hbf enden bzw. beginnen in Brilon-Wald. Züge aus Kassel-Wilhelmshöhe enden bzw. beginnen in Marsberg.“ Es seien kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich, da die Strecke bis voraussichtlich 15.30 Uhr gesperrt sei.

Die Unfallstelle gestern Mittag. Foto: Dülme / wp

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit einem Bus der Firma Rettler-Reisen zwischen Brilon-Wald und Marsberg eingerichtet.

Für den Fall, dass es sich um einen Suizid handelt: Normalerweise berichten wir nicht über Suizide oder geplante Suizide, es sei denn, sie erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wie in diesem Fall, wo der Bahnverkehr von dem Vorfall betroffen ist. Wer selbst depressiv ist und Selbstmord-Gedanken hat, kontaktiert am besten die Telefonseelsorge über die kostenlose Hotline 0800/111 01 11 oder 0800/111 02 22. Hilfe für Menschen, die unter Depressionen leiden, gibt es außerdem auch beim Bündnis gegen Depression unter: 0291/941469.