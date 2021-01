Touristen-Ansturm: Winterberg sperrt jetzt fast alle Pisten

Der Massentourismus in den Schnee rund um Winterberg und den Kahlen Asten hält weiterhin an. Jetzt greift die Stadt durch und sperrt fast alle Pisten konsequent.

Winterberg Winterberg macht dicht. Die Stadt sperrt ab Sonntag fast alle Skipisten und viele Parkplätze, Die Polizei kündigt ein Großaufgebot an.

Der Tourismus-Ansturm in Winterberg nimmt immer chaotischere Ausmaße an. Das Maßnahmenpaket mit starker Präsent von Polizei und Ordnungskräften sowie einer Ausweitung der Maskenpflicht verpufft. Tausende Tagestouristen überrannten Winterberg förmlich am Samstag - nachdem es am Neujahrstag zumindest eine leichte Entspannung gegeben hatte, herrschte am 2. Januar wieder Chaos pur. Jetzt greift die Stadt Winterberg deutlich härter durch. Sie sperrt fast alle Skipisten rund um Winterberg ab Sonntag bis zunächst zum 10. Januar. Ein Großaufgebot der Polizei soll durchsetzen, das die Pisten wirklich nicht betreten werden. Außerdem wird ein Großteil der Parkplätze dicht gemacht. Diese Maßnahme hatte die Stadt kurz vor Silvester noch ausgeschlossen, da sie ein wildes Parken in Wohngebiete befürchtete. Viele Bürger von Winterberg hatten bereits seit Tagen ein härteres Durchgreifen gefordert.

Hauptzufahrt nach Winterberg gesperrt

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens in Winterberg wurden in den letzten Tagen schon vermehrt Kontrollen durch das Ordnungsamt der Stadt Winterberg mit Unterstützung vom Sicherheitsdienst und der Polizei

Hochsauerlandkreis durchgeführt. Seit dem 30. Dezember gilt im Stadtgebiet Winterberg für bestimmte Bereiche (Pisten und Parkplätze, Kahler Asten) eine erweiterte Maskenpflicht. In den vergangenen Tagen wurden allerdings immer wieder Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt und gegen die Personen wurden auch

Anzeigen geschrieben, so die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntagabend. Das habe zu einem größeren Einsatz der Stadt Winterberg und der Polizeigeführt, um Verstöße zu sanktionieren. Die Polizei habe Präsenz gezeigt - auch in Sundern und Schmallenberg die Skigebiete oder die Zufahrten zu den Skigebieten gesperrt wurden.

Polizisten von Tagestouristen bespuckt

In Winterberg wurde die B480 als Hauptzufahrtsweg ebenfalls gesperrt. Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag von der Bereitschaftspolizei und Kräften der Reiterstaffel unterstützt Insgesamt wurden festgestellt: 176 Verstöße gegen die Maskenpflicht, 94 Verstöße gegen Kontaktbeschränkung, 3 Verstöße gegen Verzehr innerhalb von 50 Metern der Verkaufsstelle und 1 Verstoß gegen das geltende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Es gab zwei Strafanzeigen: In einem Fall wurde versucht Einsatzkräfte zu bespucken und in dem anderen Fall wurden Einsatzkräfte beleidigt.

Diese Pisten werden jetzt gesperrt

Stadt und Polizei kündigen an, auch am Sonntag mit einem Großaufgebot vor Ort zu sein. Zusätzlich hat die Stadt Winterberg für Sonntag und bis zum 10. Januar Betretungsverbot für folgende Bereiche erlassen: Pisten in Altastenberg, Neuastenberg, Niedersfeld, Winterberg, Züschen und die dazugehörigen Parkplätze. Darüber hinaus der Bereich rund um den Kahlen Asten und der Großraumparkplatz Bremberg. Mit diesen Sperrungen bleiben Tagestouristen kaum noch Möglichkeiten für Wintersportmöglichkeiten wie Skifahren und Rodeln, die bislang ohnehin aufgrund der nicht in Betrieb genommenen Lifte illegal waren..

Die Polizei im HSK formuliert eine klare Botschaft an die Tagestouristen: "Bleiben Sie zuhause!"