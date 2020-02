Trotz Baulücken: Der Briloner Grundstücksmarkt ist dicht

Altkreis Brilon Marktbericht 2019

Grundstücksmarktbericht 2019 (betrifft das Jahr 2018):

Grundstücke: 329 Verträge, 20 Millionen Euro, 20 Hektar (davon 25 in Brilon, 5 in Hallenberg, 14 in Marsberg, 21 in Medebach, 20 in Olsberg und 24 in Winterberg).

Ein- und Zweifamilienhäuser: 851 Verträge, 132 Millionen Euro (davon 81 in Brilon, 18 in Hallenberg, 62 in Marsberg, 107 in Medebach, 69 in Olsberg und 89 in Winterberg).

Eigentumswohnungen: 675 Verträge, 57 Millionen Euro (davon 64 in Brilon, 0 in Hallenberg, 35 in Marsberg, 14 in Medebach, 28 in Olsberg und 219 - kreisweit am meisten - in Winterberg).

Landwirtschaft: 120 Verträge, 3 Millionen Euro, 134 Hektar (davon 15 in Brilon, 5 in Hallenberg, 18 in Marsberg, 11 in Medebach, 7 in Olsberg und 10 in Winterberg).

Forstwirtschaft: 78 Verträge über 2500 qm, 3,2 Millionen Euro, 174 Hektar (davon 8 in Brilon, 6 in Hallenberg, 2 in Marsberg, 7 in Medebach, 8 in Olsberg und 5 in Winterberg).

Gewerbliche Bauflächen: 37 Verträge, 10,2 Millionen Euro, 25,3 Hektar (davon 6 in Brilon, 1 in Hallenberg, 0 in Marsberg, 1 in Medebach, 0 in Olsberg und 4 in Winterberg).