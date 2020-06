Umschwung nach Pfingsten – Wo im Sauerland Bodenfrost droht

Noch bis zum Mittwochnachmittag bleibt es im Sauerland sonnig und warm. Dann allerdings wird die Luft feuchter und erste Schauer bilden sich. Der Donnerstag ist dann ein unbeständiger und teilweise sogar nasser Tag.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Zusammen genommen brachten April und Mai dem Kahlen Asten fast 550 Sonnenstunden. Das hat es seit Beginn der offiziellen Messreihe im Jahr 1955 noch nicht gegeben. Zum Vergleich. Normal wären etwa 300 Stunden und das trübste Frühjahr 1983 erreichte in diesen beiden Monaten gerade einmal 160 Stunden. Wie der Mai aufgehört hat geht auch der Juni los. Schon der gestrige Pfingstmontag war ein sonniger Frühsommertag und der Dienstag setzt noch einen drauf.

Erneut bilden sich im Tagesverlauf nur einige Quellwolken, welche den Blick auf die Sonne aber nur selten verdecken. Dazu klettern die Temperaturen noch ein Stück höher, bis zu 23°C sind in Winterberg möglich, der Kahle Asten kommt auf 21°C. Damit ist dann aber auch der Gipfel für diese Woche erreicht, denn der Mittwoch beginnt zwar ebenfalls freundlich, am Nachmittag können sich aber gerade über den Bergen die ersten Schauer und Gewitter bilden. Für den Donnerstag deutet sich ein spürbarer Temperaturrückgang an. Kräftige Schauer und Gewitter ziehen über die Winterberger Hochfläche hinweg und vertreiben die Frühsommerluft.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach einem sonnigen Himmelfahrtstag verliefen mit Pfingsten auch die nächsten Feiertage durchweg freundlich und trocken. Letztlich bewahrheiteten sich auch die angekündigten Wolken für den Nachmittag des Pfingstsonntags nicht und an jedem Tag des langen Wochenendes zeigte sich die Sonne zwischen 11 und 15 Stunden lang.

Die Spuren der nun bereits wieder lang andauernden Trockenperiode werden in der Natur immer deutlicher, Felder und Wiese verlieren zunehmend ihre Farbe. So wäre eine Regenperiode sehr willkommen und die deutet sich nun auch für die zweite Hälfte dieser Woche an. Zuvor bringen der heutige Dienstag und auch weite Teile des Mittwochs aber noch viel Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen. Rund um den Diemelsee können dann 26°C gemessen werden, nur wenig kühler ist es zwischen Hallenberg und Medebach. Am Nachmittag sind dann einige Schauer und Gewitter möglich, voraussichtlich werden aber noch lange nicht alle Orte betroffen sein. Dies wird sich dann aber am Donnerstag ändern, denn eine Niederschlagsfront überquert das Sauerland und bringt überall einige Liter Regen. Örtlich kann es dann auch kräftiger regnen.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Einen klassischen „Nordsommer-Mai“ haben auch die Briloner und Olsberger erlebt. Wäre da nicht das Problem mit der Trockenheit so könnte es kaum besseres Wetter geben. Der viele Sonnenschein sorgte für allgemeines Wohlbefinden, die Luft war meist klar und frisch. Schwüle kam im gesamten Monat nur an einem einzigen Tag auf.

Insgesamt war es ein idealer Monat zum Wandern und Radfahren. Der beginnende Juni will es seinem Vorgängermonat zunächst gleichtun, während die Frühstunden weiterhin angenehm frisch bleiben, bringen die Nachmittage dann aber doch zunehmende Wärme. Einige werden diese bereits wieder als Belastung empfinden und letztlich reagiert auch die Natur darauf mit einer zunehmenden Wolkenbildung an den Nachmittagen. Aus diesen fallen dann am Mittwoch die ersten, zunächst aber nur einzelnen Schauer oder auch mal ein kurzes Gewitter. Am Donnerstag hat es die Sonne dann zunehmend schwerer, die Wolken bestimmen das Bild an unserem Himmel und wiederum zum Nachmittag kann es dann immer wieder mal regnen. Dazu dreht der Wind auf Nordwest und es wird deutlich kühler.

Der Trend: Das kommende Wochenende bringt dem Sauerland sehr kühles Wetter. Mehr als 12 bis 18°C sind nicht drin, nachts muss bei Aufklaren wiederum mit Bodenfrost gerechnet werden. Neben etwas Sonne fallen auch Schauer. Mehr unter www.wetter-sauerland.de