Verein aus Bigge sorgt für die Archivierung des Stadtlebens

Seit mittlerweile 17 Jahren versorgt die Internet-Plattform bigge-online die Bigger Bevölkerung mit Informationen und Bildern aus dem Ortsgeschehen. Doch damit nicht genug, denn das achtköpfige Team hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, die Bigger Geschichte im Bild festzuhalten.

Den Grundstock dazu bildete der Nachlass von Ortsheimatpfleger und WP-Mitarbeiter Heinz Lettermann, der sein unerschöpfliches Archiv bigge-online nach seinem Tode vermacht hatte. Rund 100 Zigarrenkisten, jeweils vollgepackt mit etwa 150 Bildern, wanderten von Lettermanns Keller in der Norbach in die kleine Redaktion in der Schlossmühle. Dazu mehrere Kartons mit Fototaschen zu allen möglichen Themen.

Umfangreiches Material zu Bigge

In unzähligen Arbeitsstunden galt es anschließend erst einmal das umfangreiche Material zu sichten, bevor es mit einem extra angeschafften Einzugsscanner mit Duplex – Funktion (gleichzeitig für Vor- und Rückseite) ans Einscannen ging. Außerdem hatte sich das Redaktionsteam für circa 6.000 Euro eine Archivierungssoftware sowie ein Serversystem zugelegt. Um den Scanner wie auch die Software richtig bedienen zu können, nahmen die Mitglieder an einer internen Schulung teil.

Altkreis Brilon Weitere Fotos gesucht bigge-online möchte noch viele alte Bilder in sein Archiv aufnehmen. Daher die Bitte: „Durchforstet eure Fotoalben und Schuhkartons. Vielleicht findet ihr das eine oder andere Schätzchen und stellt es uns leihweise zu Verfügung. Ihr bekommt das gute Stück schnellstens zurück.“

Da war voller Einsatz gefordert und sie trafen sich oft zweimal die Woche in der Schlossmühle, bevor es zu Hause weiterging. Als schließlich jedes einzelne der rund 6500 Bilder eingescannt war, ging es an das Verschlagworten nach zuvor ausgewählten Begriffen. Gibt das Team jetzt den Namen einer Person oder eines Ortes, ein Schlagwort oder eine Kategorie, ein Datum oder auch einen Text in den Rechner ein, wird es schnell fündig. „Mehrere tausend Stunden ehrenamtlicher Einsatz werden es wohl gewesen sein“, sagt Christian Fischer, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Wer einmal Bilder in dieser Größenordnung eingescannt hat, weiß dieses Engagement mehr als zu schätzen.

Präsenz in den sozialen Medien

In der letzten Zeit wurden die Aktivitäten bei bigge-online noch ausgebaut und um den Facebook-, Instagram- und Twitter-Accounts erweitert. Gerade in den Tagen der Corona-Krise will bigge-online von Hashtag Wirbleibenzuhause die Bevölkerung mit regelmäßigen Informationen, nicht nur rund um Corona, versorgen.

Weil regelmäßige Treffen vorerst nicht möglich sind, hat das Team nach Auskunft von Fischer ein wenig an Schwung verloren. Auch war der Archivserver permanent Hackerangriffen ausgesetzt, so dass die Tätigkeit einstellt und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einrichtet wurden.