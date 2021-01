Chaos in Bruchhausen Verschwundener Hund in Bruchhausen: Mogli ist wieder da

Olsberg Nachdem ein Rodler in Bruchhausen den Hund von Nadine Borghoff so erschreckt, dass er verschwindet, ist Mogli jetzt gefunden worden.

Bruchhausen. Mogli ist wieder da. Der Hund von Nadine Borghoff war weggelaufen, nachdem er von einem Rodler in Bruchhausen im Raketal erschreckt worden war. Zahlreiche Freiwillige hatten geholfen, den Hund zu suchen. Gefunden wurde er jetzt in Willingen.

Hund in Willingen gefunden

"Er wurde in Willingen gefunden. Von einer Dame, die auf den Friedhof wollte und er stand auf dem Friedhof." Das erzählt Nadine Borghoff. Ihr Hund war am Sonntag verloren gegangen. Ein Rodler hatte ihn 300 Meter weit den Hang hinuntergejagt. Aus Angst lief Mogli weiter und verschwand.

"Wir sind dann zurück zu dem Ort, wo er verschwunden ist. Das soll man machen, wenn ein Hund wegläuft. Meine Freunde haben den Hund gesucht, wir haben gewartet", sagt Nadine Borghoff. Irgendwann helfen die Eltern mit, die gekommen sind, während die Freunde nach Hause fahren. Sie bittet ihre Freundin, eine Suchanfrage zu posten - das Posting geht viral.

Hunderte helfen bei der Suche

Hunderte teilen das Posting. Viele rufen an, fragen weiter nach. Manche drucken Bilder aus, um sie aufzuhängen. Bruchhausener gehen von Haus zu Haus, klopfen und fragen nach Mogli. Irgendwann wird der Hundesportverein Olsberg auf den verschwundenen Hund aufmerksam. Mit Suchhunden beteiligen sie sich stundenlang an der Suche, durchkämmen den Wald bis spät in die Nacht. Mogli bleibt auch am Tag nach dem Vorfall verschwunden. Nadine Borghoff und ihre Familie suchen trotzdem weiter, geben nicht auf. Ihre größte Angst ist, dass jemand den Hund mitnimmt.

Hinweis von Frau aus Willingen

Irgendwann kommt ein Hinweis. Eine Frau sichtet ihn in Willingen. Dort wird er schlussendlich gefunden, auf einem Friedhof. "Die Dame wusste schon, dass der Hund gesucht wurde und hat uns direkt angerufen." Nadine Borghoff klingt erleichert. Sie sammelt ihren Hund direkt ein und fährt mit ihm zum Tierarzt, um ihn nach zwei Nächten in den Wäldern untersuchen zu lassen.

Sie lässt alle freiwilligen Helfer wissen, dass ihr Hund wieder da ist: "Vielen vielen Dank!"