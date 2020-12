Die Sternsinger in Marsberg werden nicht an den Türen singen. Spenden geht trotzdem.

Sternsinger in Marsberg Wegen Corona - die Sternsingeraktion in Marsberg fällt aus

Brilon Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen werden die Sternsinger nicht wie sonst an den Türen singen. Wie man trotzdem spenden kann:

Marsberg. Die Corona-Zahlen steigen und ein besonderes Weihnachtsfest mit Kontaktbeschränkungen ist vorbei. Die Maßnahmen der Bundesregierung bedeuten auch, dass nicht nur das Weihnachtsfest neugedacht werden muss. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie macht es auch erforderlich, die Sternsingeraktion in allen Gemeinden umzuplanen.

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

"Es wird leider nicht die Möglichkeit bestehen, alle Haushalte zu besuchen, beziehungsweise an verschiedenen Stellen als Sternsinger-Gruppe den Segenswunsch zu übermitteln", teilt die Katholische Kirche Marsberg mit. Nach Möglichkeit sollen in manchen Gemeinden die Sternsinger die Segenstüten, die den Segensspruch, eine Opfertüte und einen Überweisungsträger enthalten, in die Briefkästen einwerfen.

Spenden vorzugsweise online

Die Spende kann vorzugsweise online überwiesen werden (Pax-Bank eG, IBAN DE95 3706 0193 0000 0010 31, BIC GEN0DED1PAX), gern dürfen die Spendentüten in den Pfarrbüros abgegeben oder in die Kollektenkörbe gelegt werden.

Lesen Sie auch: Schnee in Winterberg - das gilt für Tagesausflügler

Die Sternsingerspendenaktion ist bis zum Lichtmess-Tag, 2. Februar 2021, verlängert worden. Am Dreikönigstag, 6. Januar 2021, und in den Messfeiern am darauffolgenden Sonntag werden einzelne Sternsinger mitwirken.

Ein besonderer Dank an alle Kinder und Familien

In Niedermarsberg wird in allen Vorabend- und Sonntagsmessen bis Lichtmess die Möglichkeit bestehen die Spenden abzugeben. Segensaufkleber und Spendentüten liegen auch an der Krippe und an einem besonderen Stand am Eingang der Kirche bereit.

"Ein besonderer Dank gilt allen Kindern, Jugendlichen und Begleitern, die sich bereit erklärt hatten, die Aktion vor Ort durchzuführen oder die nun jetzt mancherorts die Segenstüten zu den Haushalten bringen. Wir hoffen, dass die größte Aktion Kinder für Kinder trotz allem großzügig unterstützt wird", so die Katholische Kirche Marsberg in ihrer Mitteilung.