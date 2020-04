Weiteres Corona-Todesopfer im Hochsauerlandkreis

Altkreis. Es gibt im HSK einen weiteren Todesfall durch Corona. Nach dem Tod einer 75-Jährigen aus Medebach gibt es ein weiteres Todesopfer in Meschede.

Der Hochsauerlandkreis muss erneut einen Sterbefall vermelden. Eine 89-jährige Frau aus Meschede ist am Freitag, 17. April, im Marienhospital Arnsberg (Klinikum Hochsauerland) gestorben. Sie hatte mehrere Vorerkrankungen. Das meldet der HSK am Samstagmorgen. Am Donnerstag war eine 75-jährige Frau aus Medebach in einem Krankenhaus außerhalb des HSK verstorben.

Die statistischen Zahlen lauten für Samstag, 18. April, 9 Uhr, wie folgt: Aktuell gibt es 308 Genesene und 219 Erkrankte sowie nunmehr 13 Tote. Erkrankte und Von den Erkrankten werden 19 stationär behandelt (drei intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 540. Am Vortag waren es es 292 Genesene und 232 Erkrankte.