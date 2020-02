Weshalb an B7 von Brilon nach Antfeld jetzt Tempo 50 gilt

Antfeld/Brilon. Autofahrer müssen an der B7 zwischen Brilon und Antfeld derzeit langsam fahren. Dort herrscht ein Tempolimit von 50 km/h. das sind die Gründe.

Insgesamt 186 Bäume werden in den nächsten Wochen an der B7 von Olsberg-Antfeld bis hinter die Ortsumgehung in Brilon neu gepflanzt.

Pflanze für Pflanze liegen sie in ihren Plastiktöpfen fein säuberlich hinter der Leitplanke, immer begleitet von einem kleinen Häufchen Erde: Entlang der gesamten B7 zwischen Olsberg-Antfeld und Brilon liegen kleine Bäume bereit, die Straßen NRW in den nächsten Tagen pflanzen will. Was macht der Schnee mit ihnen?

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Das Wetter schaden den Pflanzen nicht, erklärt Oscar Santos von Straßen NRW auf WP-Anfrage. „In den Plastiktöpfen können die Bäume vier bis sechs Wochen überdauern.“ Die Pflanzen liegen genau dort, wo im Herbst eine ganze Allee radikal gefällt wurde. Genau aus diesem Grund wolle man nun auch neue setzen, sagt Santos. Es gebe keine Vorschrift für die Neubepflanzung, denn die Bäume seien krank gewesen oder aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt worden. „Bei Baumaßnahmen, zum Beispiel, wenn eine Straße verbreitert wird, sind wir allerdings gesetzlich verpflichtet.“

Durch Eschensterben und Windwurf viele brüchige Bäume

Viele der gefällten Bäume waren Eschen und vielen dem seit Jahren zu beobachtendem Eschentriebsterben zum Opfer. Ein Pilz befällt die Pflanzen, sie werden morsch. Gerade angesichts der vielen Herbst- und Winterstürme ist dies an der vielbefahrenen B7 ein Sicherheitsrisiko. Gleiches gilt für schief stehende Bäume, denen der Wind übel mitgespielt hat. Auch an der L 743 bei Elleringhausen und Bruchhausen wurden einige gefällt.

Die jetzige Pflanz-Maßnahme betrifft aber nur die B7, erläutert Santos. In Summe würden zwischen Antfeld und Brilon in den nächsten Tagen 186 Bäume gepflanzt, Bergahorn, Linde, Vogelkirsche und Stieleiche. Die Geschwindigkeit wurde an dem Teilstück auf 50 km/h herab gesetzt.

Neue Alleen sollen zügig entstehen - erste Pflanzen schon in der Erde

Dies alles seien robuste und typische Bäume für solche Alleen an Hauptverkehrsstraßen, erklärt Santos. „Vorgestern wurde schon mit ersten Pflanzarbeiten begonnen, die der Wintereinbruch am Mittwoch kurz stoppte, am Donnerstag soll es aber weitergehen, die Bäume sollen schnell gepflanzt werden.“

Eine Baustellen-Ampel wird es wegen der Pflanzaktion nicht geben, aber punktuelle Einschränkungen. Für ihre Arbeiten müssen die Straßen-NRW-Mitarbeiter die betroffenen Bereiche absperren, damit sie in Sicherheit arbeiten können. Teils liegen die Pflanzorte an sehr uneinsichtigen, gefährlichen Stellen.