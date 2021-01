Klima Wetter 2020 in Medebach: Wenig Regen und jede Menge Sonne

Medebach Wenig Regen, jede Menge Sonne und im Durchschnitt neun Grad warm - so sah das Wetter 2020 an der Kolping-Messstation in Medebach aus.

Medebach. Im zwölften Monat des Jahres 2020 hüllte Schnee die Landschaft um die Medebacher Wetterstationen an einigen Tagen in ein weißes Kleid. Gleichzeitig war der Monat an der Kolping-Wetterstation auf dem Gelände der Kaffeerösterei Langen mit insgesamt nur 15 Stunden Sonnenschein der sonnenscheinärmste auf der Jahresuhr.

10 Liter pro Quadratmeter

52 l/qm fielen im gesamten Monat und halfen, dem Regendefizit der vergangenen Monate zumindest etwas entgegenzuwirken. Der meiste Regen/Schnee innerhalb von 24 Stunden fiel mit 10 l/qm am 27. Dezember.

2 Grad als Mittelwert registrierte das Thermometer, die Temperaturspanne schwankte zwischen minimal minus 5 und maximal plus 13 Grad. Die Erdbodentemperatur sank auf minimal minus 11 Grad.

5 km/h Mittelwind wurde gemessen. Die stärkste Böe erreichte 59 km/h (entspricht Windstärke 7, steifer Wind).

Die Wetterstation Medebach-Schlossberg am Skilift in Küstelberg zeigte sich mit folgenden Werten:

0,5 Grad Mitteltemperatur registrierte diese Bergstation bei einer Temperaturspanne von minus 4 bis plus 9 Grad, die Erdbodentemperatur sank minimal auf minus 5 Grad.

Rückblick auf 2020

Ein Blick auf das zurückliegende Jahr: An beiden Stationen erreichte die Durchschnittstemperatur bei insgesamt wenig Regen und viel Sonne ein ähnlich hohes Niveau wie in den beiden Vorjahren:

Medebach:

9 Grad Durchschnittstemperatur

-9 Grad Temperaturminimum

+35 Grad Temperaturmaximum

668 l/qm Gesamtniederschlag

1948 h Sonnenscheindauer

Medebach-Schlossberg:

7,6 Grad Durchschnittstemperatur

-7 Grad Temperaturminimum

+31 Grad Temperaturmaximum