Wetter im Sauerland: Hier wird es ungemütlich am Maifeiertag

Fast 300 Sonnenstunden erreichte dieser April im Hochsauerlandkreis – der Start in den Mai will dagegen die miserable Regenbilanz aufbessern. Besonders der Maifeiertag und der Samstag bringen immer wieder Nass von oben.

Kahler Asten und Winterberg - Das Wetter auf dem Berg

Bis zum vergangenen Montag waren 24 der 27 Apriltage sonnig, sieben Tage sogar vollkommen wolkenlos mit einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit. So hat der durch den nassen Winter durchfeuchtete Boden in den oberen Schichten wieder die gesamte Feuchtigkeit verloren.

Die Zahl der Waldbrände hatte zuletzt sehr stark zugenommen. So kommt der aktuelle Wetterumschwung sehr gelegen und auch in den kommenden Tagen geht es wechselhaft und oft auch nass weiter. Sowohl am morgigen Donnerstag wie auch am Maifeiertag und am Samstag muss immer wieder mit Regen oder mit kräftigen Schauern gerechnet werden. Zusammen kommen so rund 20 bis 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammen.

Ein zunehmender Westwind und deutlich zurückgehende Temperaturen machen das eher herbstliche Gefühl perfekt. So erreicht der Kahle Asten morgen noch rund 9°C, am Feiertag sind es dann nicht viel mehr als 6°C, Samstag könnte schon bei 5°C Schluss sein. Eine Wetterbesserung steht dann für den Sonntag bevor. Einige Schauer sind aber auch dann noch möglich und es bleibt weiter kühl.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Wenn sich jemand im Sauerland mit trockenen Zeiten auskennt, dann sind dies die Medebacher, Hallenberger und Marsberger. Denn hier im Schutz des Rothaargebirges regnet es generell deutlich weniger als z.B. in Winterberg, Willingen oder in Olsberg. Die gerade einmal zwei Regentage seit Mitte März sind aber auch hier außergewöhnlich und so rücken die sehr trockenen Sommermonate der beiden vergangenen Jahren bereits wieder in den Vordergrund.

Zunächst aber wird aber auch die Medebacher Bucht und das Diemeltal in den kommenden Tagen ordentlich gewässert, denn kräftige Tiefdruckgebiete verdrängen auch die letzten Reste des hohen Luftdrucks und lenken mit nur kurzen Pausen immer wieder Regenschauer in unsere Region. Diese werden zwar am Rothaargebirge teilweise abgefangen, zumindest 10 bis 20 Liter sollten bis zum Wochenende aber überall fallen.

Wenn ein kräftiger Schauer einen Ort genau trifft, kann es auch durchaus mehr werden. Zum Sonntag dreht der Wind auf Nordwest und die Luft wird ein wenig trockener. So ziehen nur noch wenige Schauer durch und besonders rund um Medebach und Hallenberg kann es auch vollkommen trocken bleiben.

Das Wetter für den Nordkreis

Wie begann der Mai nochmal im vergangenen Jahr? Am 1. Mai herrschte überall im Sauerland ideales Wanderwetter. Bei Temperaturen zwischen 12 und 17°C wechselten sich Sonne und Wolken ab und überall blieb es trocken. An den nachfolgenden Tagen kam aber der späte Winter nochmal zurück und am Morgen des 4. Mai schneite es bis auf die Höhenlage von Brilon hinab.

So weit wird es in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht kommen, trotzdem erleben wir zum Start in den Wonnemonat auch diesmal eine recht kühle Witterungsphase. So klettern die Temperaturen am Donnerstag noch bis auf rund 14°C, zum Samstag werden es dann nur mit viel Glück noch bis zu 10°C. In etwas höheren Lagen sind es kaum mehr als 5 bis 7°C.

Dazu erleben wir an unserem Himmel ein sehr aktives Bild. Kurze freundliche Phasen wechseln sich mit kräftigen Regenschauern oder auch mal einem kurzen Gewitter ab. Die Natur wird bei diesen Bedingungen einen weiteren Wachstumsschub machen und die Waldbrandgefahr wird nachhaltig gebannt. Zum Sonntag bessert sich unser Wetter etwas und es fallen nur noch wenige Schauer.

Der Wettertrend

Für den Start in die neue Woche deutet sich zumindest vorübergehend eine deutliche Erwärmung an. Die Temperaturen können wieder in Richtung 20°C steigen und auch die Sonne zeigt sich häufiger. Mehr unter www.wetter-sauerland.de