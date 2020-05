Wetter im Sauerland: So geht es nach dem vielen Regen weiter

Nach einer kurzen Schwächephase zum Start in den Monat besinnt sich das Hochdruckwetter ab heute wieder. So wird das Wetter bis zum Ende der Arbeitswoche.

Das Wetter auf dem Berg

Knapp 50 Liter Regen hat die vergangene Woche den Orten rund um Winterberg gebracht, am Samstag mischten sich in die Regenschauer sogar nochmal einige Schneeflocken. Übrigens gar nicht ungewöhnlich für die ersten Maitage, denn in den letzten Jahren herrschte rund um den 3. Mai oftmals richtig kaltes Wetter. Im vergangenen Jahr fielen auf dem Kahlen Asten kurzzeitig bis zu 8 cm Neuschnee.

So etwas wird uns in dieser Woche nicht mehr passieren, trotzdem sorgt die Winddrehung auf Nord für einige sehr frische Nächte mit häufigem Bodenfrost. Für die Tage deutet sich aber nun wieder das aus dem April bekannte, nahezu wolkenlose Sonnenwetter an.

So sind am Dienstag noch einige Schönwetterwolken unterwegs, der Mittwoch und Donnerstag bringen dann nahezu wolkenfreies Wetter. Die Luft ist sehr trocken und so sind die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ziemlich groß. Während es heute nicht mehr als rund 8 bis 10°C werden sind am Donnerstag bereits wieder 15 bis 17°C drin. Die Nächte werden auf den Bergen deutlich milder, im Tal bleibt es aber bis auf Weiteres sehr kühl.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Gerade in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg ist die Gefahr für Trockenstress in unserer Natur besonders hoch. Regengebiete, die meist aus Westen heranziehen, kommen hier nur sehr abgeschwächt an und so waren die Felder nahe der hessischen Grenze auch im Sommer 2019 braun und fahl während es rund um Winterberg noch deutlich grüner blieb.

Bisher kommt die Wetterstation an der Brauerei in Marsberg-Westheim seit Mitte März trotz der etwas unbeständigeren Phase zuletzt nur auf rund 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Normal wären in diesem Zeitraum knapp 100 Liter. Es ist also noch einiges an Niederschlag nötig, um die Speicher wieder aufzufüllen und auf diesen wartet man bis zum Start in das kommende Wochenende vergeblich.

Ein kräftiges Hochdruckgebiet bringt täglich zwischen 11 und 13 Stunden Sonnenschein. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind, welcher von Ost auf Süd dreht, trocknet die Luft zudem wieder ab und die Feuchtigkeit im Oberboden geht zurück. Mit der Sonne steigen die Temperaturen deutlich an und erreichen zum Donnerstag bereits wieder knapp 20°C, in den Nächten muss aber verbreitet mit Bodenfrost gerechnet werden.

Das Wetter für den Nordkreis

Bedingt durch kräftige Regenschauer, die vor allem am Samstag entlang der Ruhr und über die Briloner Hochfläche gezogen sind, gehören Olsberg und Brilon in diesem beginnenden Mai bisher zu den nassesten Orten im Sauerland. Rund 25 Liter und damit ein gutes Drittel der normalen Menge des Gesamtmonats sind an der Wetterstation in Brilon bereits gemessen werden.

Ein guter Start, welcher allerdings in den kommenden Tagen nicht fortgesetzt wird. Stattdessen kommen wieder alle Freizeitsportler auf ihre Kosten, denn bei viel Sonnenschein, einem schwachen bis mäßigen Wind und Temperaturen im angenehmen Bereich herrschen perfekte Bedingungen für Wanderungen oder Radtouren. Geschützt werden sollten empfindliche Pflanzen, denn nach der vergangenen Nacht werden auch die kommenden Nächte ziemlich frisch werden.

Besonders in Flusstälern sinken die Temperaturen selbst in 2 m Höhe bis zum Gefrierpunkt und am Boden muss fast überall mit leichtem Frost gerechnet werden. Mit der aufgehenden Sonne klettern die Temperaturen aber schnell in die Höhe und erreichen zum Donnerstag wieder die 20°C-Marke.

Trend

Wohl bis einschließlich zum Samstag bleibt es bei uns recht freundlich und vergleichsweise warm. Selbst auf den Bergen sind nahe 20°C möglich. Ab Sonntag deutet sich eine Abkühlung an, die Eisheiligen kommen. Mehr unter www.wetter-sauerland.de