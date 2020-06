Wie Corona die Briloner Städtepartnerschaften berührt

Gegenseitige Besuche, Reisen, Austausch – davon lebt der Partnerschaftsgedanke, der in Brilon seit Jahrzehnten mit verschiedenen europäischen Städten gepflegt wird. Doch in Zeiten von Corona mit Lockdown, Grenzschließungen und Reiseverboten ist das natürlich ganz schön schwierig. Wir haben darüber mit Gabriele Rehm-Zillikens gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Partnerschaftsvereinigung Brilon und hat persönlich vor allem viele Beziehungen ins französische Hesdin.

Sie haben in Hesdin viele Freunde und Bekannte. Was berichten die aus ihrem Corona-Alltag?

Gabriele Rehm-Zillikens: In Frankreich gab es vom 23. März bis zum 11. Mai eine Ausgangssperre. Das geht weit über unser Kontaktverbot hinaus. Die Franzosen durften in dieser Zeit nur als Einzelperson aus dem Haus gehen, also zum Beispiel auch nicht mit ihrem Ehepartner. Wer sich im öffentlichen Raum aufhalten wollte, musste einen Vordruck ausfüllen und erklären, warum er unterwegs ist - beispielsweise um Lebensmittel einzukaufen, um zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen oder um einen Angehörigen zu versorgen. Auch Jogging oder Spaziergänge waren möglich, aber maximal für eine Stunde und nur im Umkreis von einem Kilometer von der Wohnung. Sonst drohten Strafen zwischen 135 und 1500 Euro. Außerdem waren – wie bei uns – natürlich Geschäfte, Restaurants, Kinos und Bildungseinrichtungen geschlossen.

Inzwischen gibt es aber Lockerungen, oder?

Ja, seit dem 11. Mai gibt es weniger Beschränkungen. Allerdings gibt es regionale Unterschiede, da Frankreich in eine rote und in eine grüne Zone eingeteilt wurde. Hesdin liegt in der roten Zone, in der noch strengere Regeln gelten. Inzwischen dürfen die Menschen aber immerhin wieder im Umkreis von 100 Kilometern private Reisen unternehmen. Cafés, Restaurants, Theater und Kinos sind allerdings noch alle zu. Hesdin ist ungefähr eine dreiviertel Stunde Autofahrt vom Meer entfernt. Da kann man also wieder hinfahren. Aber auch am Strand gelten strenge Regeln. Man darf spazieren gehen und baden, aber hinsetzen oder –legen ist verboten. Schrittweise werden zurzeit die Schulen und Kitas wieder geöffnet, aber das schriftliche Zentral-Abitur fällt in diesem Jahr komplett aus. Stattdessen werden die Noten aus den letzten zwei Jahren angerechnet.

Wie gehen die Menschen, die Sie kennen, mit der Situation um?

Bei meinen Bekannten und Freunden ist die Akzeptanz für die Maßnahmen sehr groß. Sie haben – auch aus Sorge um die eigene Gesundheit - die Notwendigkeit eingesehen und sich an die Regeln gehalten. Das galt auch für die ja wirklich sehr strenge Ausgangssperre. Inzwischen gibt es aber auch wieder Besuche und Treffen mit den Enkeln. Ich lese regelmäßig auch eine französische Wochenzeitung aus der Region. Dort konnte ich verfolgen, dass es in Frankreich angesichts der Corona-Kris. eine große Hilfsbereitschaft und Projekte gibt, mit denen sich die Menschen gegenseitig unterstützen.

Für Europa ist die Corona-Krise in dem ohnehin schon fragil gewordenen Europa-Gefüge eine zusätzliche Herausforderung. Wie sehen Sie diese Entwicklungen?

Leider hatte Europa schon vor der Pandemie Husten und Schnupfen. So kann man teilweise leider einen Rückfall in alte Nationalismen beobachten. Alte Ressentiments flackern wieder auf. Wer hätte sich schon vorstellen können, dass es innerhalb von Europa mal wieder Grenzkontrollen geben würde? Umso wichtiger ist es, dass die Vernetzung der Menschen in Europa erhalten bleibt und dass Städte und Regionen diese Verbindungen leben, sei es durch Städtepartner- und Freundschaften oder durch Begegnungen auf Schulebene. Hier vielleicht ein konkretes Beispiel: Das Petrinum pflegt seit Jahren eine Schulpartnerschaft mit dem Lyzeum in Chrzanow, einer Stadt in der Nähe von Auschwitz. Mit der den Austausch von Beginn an leitenden Lehrerin sind wir inzwischen gut befreundet. Wir haben dieselben Vorstellungen darüber, was Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit bedeutet und tauschen uns darüber aus – ein kleines, aber wichtiges Korrektiv zur Linie der aktuellen polnischen Regierung.

Partnerstädte sind: Buckow/Brandenburg, Herbolzheim/Baden-Württemberg, Hesdin/Frankreich, Heusen-Zollder (Belgien) und Thurso (Schottland).

Persönliche Begegnungen und Reisen sind ja momentan noch sehr schwierig. Die Hansetage, bei denen sicherlich auch viele Gäste aus den Partnerstädten nach Brilon gekommen wären, fallen aus. Sind in diesem Jahr noch Live-Begegnungen geplant?

Bei den Hansetagen wollten wir als Gäste-Paten aktiv werden. Das hat sich jetzt ja leider erledigt. Bei den Schulbegegnungen sieht es unterschiedlich aus. Das Gymnasium nimmt die Austauschaktivitäten im nächsten Jahr wieder auf. Die Marienschule hatte Glück: so konnte zumindest der Besuch der französischen Gruppe im Januar 2020 noch stattfinden; der Gegenbesuch fiel der Coronakrise zum Opfer. Man hofft, dass im November ein deutsch-französisches Wochenende in Monschau stattfinden kann. In den Sternen steht auch noch, ob wir unsere für Oktober geplante Fahrt nach Hesdin durchführen können. 2019 hatten wir eine Gruppe aus der französischen Partnerstadt in Brilon empfangen, in diesem Jahr wollten wir wieder mit 20 bis 30 Leuten zusammen nach Frankreich fahren. Wegen Corona liegen auch erstmal unsere Pläne auf Eis, unsere Ciné-Brilon Veranstaltungen künftig in das neue Briloner Kino zu verlegen. Wenn das Kino dann eröffnet ist, wollen wir dort zwei- bis dreimal pro Jahr französische Filme zeigen. Zurzeit machen wir das in der Sparkasse.

Haben die Partnerschaftsvereinigung heute noch die Bedeutung wie vor einigen Jahrzehnten?

Im Laufe der Zeit haben sich die Städtepartnerschaften natürlich sehr verändert. In der Nachkriegszeit ging es vor allem um das Thema Versöhnung und das war etwas ganz Großartiges. Heute ist die Freundschaft mit unseren europäischen Nachbarn viel selbstverständlicher geworden, ebenso das Reisen. Aber ich hatte ja schon gesagt, wie wichtig es auch heute ist, weiter in Europa vernetzt zu bleiben und damit die europäische Idee zu stärken.

Ein Blick in die Zukunft: Gibt es genug Nachwuchs, der die Städtepartnerschaften weiter führt? Fühlen sich junge Leute noch angesprochen?

Natürlich müssen wir mehr junge Leute für unsere Arbeit begeistern, denn der Altersdurchschnitt ist schon recht hoch bei uns. Wir haben festgestellt, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren, bei jungen Menschen durchaus vorhanden ist. Es ist allerdings schwierig, sie für die Mitarbeit in einem Verein zu gewinnen, aber bei Projekten, die zeitlich befristet sind, sieht das anders aus. Da versuchen wir anzusetzen. Bei der Europawahl vor zwei Jahren haben wir zum Beispiel an drei Samstagen gemeinsam mit jungen Leuten Aktionen mit einem Stand auf dem Marktplatz, Europaquiz und Interviews gemacht. Das kam sehr gut an. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder mehr zusammen auf die Beine stellen können.