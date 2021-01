Wie die Bigger Kirchenglocke an ihren Platz zurückkehrte

Bigge Sie kostete damals 25.000 Reichsmark. Vor 100 Jahren erhielt die Bigger Martinus-Kirche ihre alte Glocke wieder zurück

Von Jutta Klute

Bigge. Glockengeläut ist für viele Gläubige mit vielen Emotionen verbunden. Sie erklingen an Sonn- und Feiertagen, wenn es einen Toten zu betrauern gibt, sind Alltagsbegleiter und Zeitgeber und rufen zu den Gottesdiensten. Dementsprechend muss es für viele Menschen in Bigge sehr bitter gewesen sein, als in den beiden Weltkriegen ihre Kirchenglocken abmontiert wurden, um sie für Kriegszwecke einzuschmelzen.

Glocken zu Kanonen

Bis 1917 läuteten in Bigge drei Glocken, berichtet Gerhard Kieseheuer, der sich intensiv mit der Geschichte der St.-Martinus-Gemeinde beschäftigt. Doch dann wurden zwei davon abtransportiert, um sie zu Kanonen einzuschmelzen. Zurück blieb nur die alte Glocke von 1545. Als der damalige Pfarrer Johannes Köper hörte, dass die Pfarrgemeinde in Bochum-Langendreer eine Bronzeglocke abgeben würde, die zu der noch vorhandenen Bigger Glocke passen würde, wurde er aktiv. Und so kam es am 19. Dezember 1920, also ziemlich genau vor 100 Jahren, zum Kauf dieser Glocke für damals 25.000 Reichsmark. Gerhard Kieseheuer hat den Brief gefunden, der diesen Vorgang belegt.

Für Kriegszwecke eingesetzt

Doch im Zweiten Weltkrieg wurden wieder ausgerechnet Kirchenglocken, die eigentlich zu Gebet und Frieden aufrufen sollen, für Kriegszwecke eingesetzt. Und so wurden 1942 auch die beiden Bigger Glocken abtransportiert. Einige Jahre begleitete kein Geläut mehr den Alltag der Menschen in Bigge. Erst 1947 konnten, so berichtet Gerhard Kieseheuer, vier neue Glocken angeschafft werden, die bis heute im Einsatz sind und von der Glockengießerei Junker in Brilon hergestellt wurden. Sie hängen im Glockenturm der St.-Martinus-Kirche.

Auf dem Glockenfriedhof gefunden

Wieder aufgetaucht ist nach dem Zweiten Weltkrieg die alte Bigger Glocke von 1545, die 1942 abgeholt worden war. Gerhard Kieseheuer erzählt, dass sie sich auf einem Glockenfriedhof in Hamburg befand. „Sie wurde zurückgeholt. Da sie gesprungen war, musste sie geschweißt werden. Heute hängt sie ganz oben im Glockenturm und schlägt alle 15 Minuten. Es ist wirklich ein Glücksfall, dass wir sie wieder haben.“ Und noch eine weitere Glocke kommt bis heute in Bigge zu Einsatz. Sie stammt aus dem Jahr 1667 und hängt im Türmchen. Sie wird bei der Wandlung und fünf Minuten vor dem Beginn der Messe geläutet.

Und so sind sie gestimmt

Zum neuen Geläut, das 1947 von der Glockengießerei Junker in Brilon hergestellt wurde, gehören die Glocke mit dem Ton „e“: „Ave Maria – Himmelskönigin. Auf Erden sei uns Helferin“. Sie hat einen Durchmesser von 1,25 Metern und wiegt 1121 Kilogramm. Die zweite Glocke ist dem Hl. Josef gewidmet und erzeugt den Ton „g“: „Josef treuer Handwerksmann, nimm dich deiner Kinder an.“ (Durchmesser: 1,05 Meter, Gewicht: 675 kg). Eine weitere Glocke steht für den Bigger Schutzpatron St. Martin und ist mit der Bitte verbunden: „Bitte für uns an Gottes Thron“. Sie hat einen Durchmesser von 94 cm, wiegt 471 Kilogramm und produziert ein „a“. Die vierte im Bunde wurde von den Schützen gespendet und ist dementsprechend dem Hl. Sebastian gewidmet, ist 330 Kilo schwer, hat einen Durchmesser von 83 Zentimetern und steht im Glockengeläut für den Ton „h“.​