Wie die Bürgerhilfe Olsberg Menschen zusammen bringt

Menschen zusammen zu bringen - das ist Ziel der Bürgerhilfe Olsberg, die 2018 ins Leben gerufen wurde. Motto: „Sie suchen? Wir helfen“ beziehungsweise: „Sie helfen? Wir suchen“. Nach zwei Jahren ziehen Projektleiterin Johanna Mund und „Netzwerker“ Kalli Fischer eine positive Bilanz und hoffen, künftig noch mehr Menschen für dieses ehrenamtlich getragene Angebot im Stadtgebiet Olsberg zu begeistern.

Menschen wie Puzzle-Teile zusammen bringen

Im Logo der Bürgerhilfe Olsberg finden sich Puzzle-Teile, die perfekt ineinander greifen. Kalli Fischer und Johanna Mund berichten von einem Fall, bei dem dies sehr schön gelungen ist: Eine alleinstehende Frau, Mitte 80, die Kinder sind weggezogen, wendet sich an die Bürgerhilfe. Die Seniorin hat kaum noch soziale Kontakte, könnte gut etwas Unterstützung im Alltag gebrauchen. Ganz nebenbei erzählt die Frau, dass sie ein großer Fußball-Fans ist und ein Abo für den Bezahlsender Sky hat. Schon bald ist ein passender Unterstützer im Alltag für die alte Dame gefunden. Ein rüstiger, ebenfalls fußballbegeisterter 70-jähriger Rentner meldet sich, weil er die Bürgerhilfe unterstützen möchte. Johanna Mund freut sich: „Aus der Unterstützung hat sich inzwischen eine Freundschaft entwickelt.“

Tatkräftige Unterstützung, Gespräche und Begleitung

Die Projektleiterin hat festgestellt: Inzwischen gibt es auch bei uns auf dem Land, viele ältere Menschen, die Unterstützung gut gebrauchen können. Die erwachsenen Kinder leben weiter weg und Senioren fehlen die finanziellen Möglichkeiten oder die notwendigen Kontakte, um dem Alltag allein bestreiten zu können. In solchen Fällen möchte die Bürgerhilfe vermitteln und Hilfe anbieten, zum Beispiel bei der Gartenarbeit, beim Einkaufen, bei Behördengängen, rund um den Computer oder bei der Mobilität. „Manchmal braucht es aber auch Gesellschaft, ein nettes Gespräch oder eine Begleitung“, heißt es dazu in dem Flyer der Bürgerhilfe. Umgekehrt könnte aber auch zum Beispiel ein älterer Mensch ehrenamtlich eine Familie bei den Hausaufgaben unterstützen. Auch Vereine, die eine Unterstützung brauchen, können sich an die Bürgerhilfe wenden.

Altkreis Brilon Projektbüro übernimmt Vermittlung Das Projektbüro der Bürgerhilfe Olsberg befindet sich am Ruhrufer 15. Die Projektleiterin Johanna Mund ist telefonisch erreichbar unter: 02962 800 3210 oder per E-Mail: Öffnungszeiten: Montags, mittwochs und freitags von 8 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Die „Bürgerhilfe Olsberg“ bietet eine individuelle Vermittlung zwischen ehrenamtlichen Unterstützern und Hilfesuchenden, sowie Vereinen in Olsberg und den zugehörigen 12 Ortschaften. Weitere Infos: www.buergerhilfe-olsberg.de

Ehrenamt fördern

Kalli Fischer und Johanna Mund betonen, dass niemand Angst haben muss, sich dauerhaft an die Bürgerstiftung zu binden. Sie versichern: Es gibt keine „Mindestlaufzeit“ und auch keine Mitgliedschaft. Jeder kann sich nach seinen Möglichkeiten und Ressourcen einbringen. „Wichtig ist uns auch, dass wir keine Konkurrenz zu anderen Einrichtungen oder Vereinen aufbauen möchten“, betont Kalli Fischer. Er ist Ortsvorsteher und Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Bigge und ein begeisterter „Netzwerker“. Ihm ist es wichtig, ehrenamtliches Engagement zu fördern und Menschen zusammen zu bringen. Seine Erfahrung: „Manchmal wohnen die Menschen nur zwei Straßen voneinander entfernt, wissen aber gar nichts voneinander. Leider ist das inzwischen teilweise auch bei uns im Sauerland so.“

In diesem Sinne hat die Netzwerk-Arbeit bei der Bürgerhilfe schon einiges bewegt: Nach der Startphase des Projektes gab es in den vergangenen zehn Monaten 70 Vermittlungen. Aktiv sind Menschen ganz unterschiedlichen Alters, mit dabei sind Rentner, aber auch zum Beispiel Studenten, die sich engagieren möchten. Und dann gibt es da auch noch die Taschengeldbörse der Bürgerhilfe. Angesprochen sind Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren, denen die Möglichkeit geboten wird, für leichte unregelmäßige Tätigkeiten ihr Taschengeld aufzubessern.

Mutmachen zum Mitmachen

Initiiert wurde das Bürgerhilfe-Projekt durch das Josefsheim Bigge. Die Stadt Olsberg und die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ unterstützen die Bürgerhilfe als Kooperationspartner. Finanziell gefördert wird die Bürgerhilfe aus Mitteln des LEADER-Programms. Das Projekt ist begrenzt bis zum 31. Mai 2021. „Unser Ziel ist es aber, dass es weiter läuft. Wir suchen deshalb jetzt einen Weg, wie es nach der Projektzeit weitergehen kann“, erklärt Johanna Mund. Sie und Kalli Fischer möchten daher nochmal alle Bürger ausdrücklich ermuntern, mitzumachen beim Projekt Bürgerhilfe - sei’s als ehrenamtlicher Unterstützer, sei’s als Hilfesuchender.