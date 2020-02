Wie die Digitalisierung die Stadtbibliothek Brilon verändert

„Stadtbibliothek Brilon - mehr drin als draußen dran steht“ - unter diesem Titel stand im vergangenen Jahr eine Abstimmung auf dem städtischen Mitmach-Internet-Portal „Brialog“. Dabei ging es darum, ob der Name Bibliothek noch zeitgemäß ist oder geändert werden sollte. Das Ergebnis war eindeutig: Fast 73 Prozent der Umfrage-Teilnehmer waren der Meinung, dass der Name erhalten bleiben sollte. Doch der Blick in den Jahresbericht 2019 zeigt, dass in der Tat in der Briloner Stadtbibliothek viel mehr drin steckt als außen dran steht.

Zahl der eBook-Ausleihen steigt

Auch heute kann man in modernen Bibliotheken natürlich nach wie vor ganz klassisch ein Buch ausleihen. Doch längst hat die Digitalisierung auch hier das Lese- und Nutzerverhalten stark verändert. So ist zum Beispiel die Zahl der eBook-Ausleihen immer weiter gestiegen - 2019 waren es laut Jahresbericht 17.119. Gleichzeitig sind, so Bibliotheks-Leiterin Ute Hachmann, „die konventionellen Medien leicht gesunken.“ Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 115.314 Ausleihen - und das bei einem Bestand von 35.292 Medien. Insgesamt 63.106 Besucher kamen 2019 in die Stadtbibliothek - 2018 waren es 62.171. Auch die sozialen Netzwerke sind zu einem wichtigen Multiplikator geworden: Auf facebook gibt es inzwischen 1.406 Follower.

Digitale Workshops

Bibliotheks-Leiterin Ute Hachmann erklärt: „Die zunehmende Digitalisierung begleitet die Bibliotheken ja schon seit längerer Zeit mit unterschiedlichen Angeboten. Nicht nur die Ausleihe von eBooks über den Verbund Onleihe 24, in dem sich über 40 Bibliotheken der Region zusammengeschlossen haben, zeigt dies.“ Die Stadtbibliothek Brilon ist schon seit vielen Jahren an die sogenannte „Digibib“ – die digitale Bibliothek angebunden. Hier greife sie auf „Qualitätsinformationen“ zu, die in der Regel in Universitäten aufbereitet wird. Auch im Programmangebot für Kinder und Jugendliche spiegelt sich, so Ute Hachmann, die Digitalisierung natürlich auch wider, zum Beispiel durch Workshops wie „Fotostorys erstellen“, „kreatives Fotoshooting mit der Greenscreen-Technik“ und „Robotik“. Ute Hachmann ist sicher: „Insgesamt sind wir mit unserem Mix aus analogen und digitalen Medien und Angeboten gut aufgestellt“. Nach wie vor sei das ganz „normale“ Buch zwar inzwischen weniger als früher, aber ganz klar auch heute noch gefragt.

„Lesestartkino“ kommt super an

Auf Anhieb auf eine „riesige Nachfrage“ ist 2019 das neue Programm „Lesestartkino“ gestoßen, freut sich Bibliotheksleiterin Ute Hachmann. Dahinter steckt ein „Bilderbuchkino“ für Schulkinder im Alter von 6 bis 8 Jahren. Bereits seit über 20 Jahren läuft das Bilderbuchkino schon für kleinere Kinder - ebenfalls mit großem Erfolg. Immer wieder sei gefragt worden, warum es das nicht auch für größere Kinder gebe. Das Lesestartkino ist die Antwort darauf!

Altkreis Brilon Kooperationen und Projekte Die Stadtbibliothek unterhält acht Wartezimmerbibliotheken Sie übergibt im Briloner Krankenhaus Maria Hilf Bücherbaby-Start-Pakete an die Mütter Sie beliefert die Grundschulen mit Medienkisten Auch die Ausleihe von Geburtstagskisten, Erzählkoffern und Handpuppen gehört zum langjährigen Service

Haus des Wissens, der Bildung und der Kultur

2019 gab es wieder eine große Veranstaltungsvielfalt: An den 298 Veranstaltungen nahmen insgesamt 3383 Besucher teil. So hieß es zum Beispiel zum dritten Mal „Bühne frei“ für den Poetry Slam, bei dem zehn Leute mit ihren eigenen Kurztexten auftraten. Und dann sind da noch viele regelmäßige Angebote, die zeigen, dass in der Stadtbibliothek tatsächlich viel mehr drin steckt als außen dran steht. Zum Beispiel: eBook-Sprechstunden, Spielabende, das Repaircafé, die Kinderuni, die auch 2020 wieder stattfindet oder der Sommerleseclub. Nicht zu vergessen, die vielen Kooperationen und Aktionen mit anderen Einrichtungen und Bildungsträgern. In ihrem Leitbild macht die Stadtbibliothek deutlich, dass sie sich als Haus des Wissens, der Bildung, der Kultur, der Integration, der Familien, der Partizipation und der Dienstleistung versteht. Ein Blick in den Jahresbericht und die vielfältigen Angebote auf der Homepage zeigen, wie breitgefächert das Angebot ist.

Termine 2020

Hier einige Termine: Vom 19. bis 20. März finden wieder Kleinkunsttage in Brilon statt. Der 4. Poetry-Slam findet am Donnerstag, 19. März, 20 Uhr im Bahnhof Brilon-Wald statt. Unter „#handgemacht“ werden am 19. März Tassen mit Porzellan-Stiften bemalt. Und im zweiten Halbjahr ist erstmals ein mehrtägiger Schreibworkshop geplant. Außerdem dürfen sich Väter und Kinder wieder auf spannende Papazeiten im Herbst freuen.

Weitere Infos: www.stadtbibliothek-brilon.de