Wie lange das Frühlingshoch im Sauerland erhalten bleibt

Frühlingswetter mit einem frühsommerlichen Gefühl begleitet uns bis zum Samstag. An den Osterfeiertagen mischen sich aber dichtere Wolken und auch Regenschauer mit dazu. Dazu etwas kühler. Doch im Anschluss sieht es wieder deutlich besser aus.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Bereits am vergangenen Montag erreichten die Temperaturen in einigen Ortsteilen Winterbergs erstmals in diesem Jahr die 20°C-Marke. Der gestrige Mittwoch konnten dies sogar nochmal toppen, lediglich der Kahle Asten erreichte diesen Wert am Nachmittag noch nicht.

In den kommenden Tagen bleibt uns das frühlingshafte Wetter insgesamt erhalten, denn die Sonne spielt täglich für mindestens 10 Stunden mit. Lediglich an den Nachmittagen können Quellwolken entstehen, die Gefahr eines Regenschauers bleibt aber wohl gering. Dazu steigen die Temperaturen am Donnerstags und am Karfreitag und auch am Karsamstag erneut auf rund 15 bis 18°C an, die Nächte bleiben ebenfalls mild mit nur wenig unter 10°C. Ausgerechnet zum Ostersonntag endet das warme Frühlingswetter dann aber vorübergehend. So startet der Tag zwar noch freundlich, am Nachmittag ziehen dann aber häufiger Regenschauer über das Rothaargebirge hinweg. Auch die ersten Gewitter der Sommersaison sind nicht ausgeschlossen. Für den Ostermontag steht dann deutlich kältere Luft bereit, voraussichtlich kann sich die Sonne aber wieder länger zeigen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach den überaus regenreichen Wochen im Februar und in der ersten Märzhälfte konnte man schon meinen, dass uns das Thema Trockenheit für dieses Jahr erspart bleiben wird. Pustekuchen, denn seit dem 15. März hat es in Medebach, Hallenberg und Marsberg kaum noch geregnet und so ist vor allem der Oberboden wieder sehr trocken.

So kommt auch die Natur trotz der milden Temperaturen nicht so richtig in Fahrt, dazu braucht es ausreichend Feuchtigkeit, welche bisher aber nicht zur Verfügung stand. Bis einschließlich zum Karsamstag bleibt die Aussicht auf Regenschauer sehr dürftig. Zwar bilden sich jeweils an den Nachmittag einige größere Quellwolken und die Schauerwahrscheinlichkeit steigt geringfügig an. Die meisten Orte werden aber auch in den nächsten drei Tagen trocken bleiben, dazu ist es mit rund 20°C an den Nachmittag erneut sehr warm für diese Jahreszeit. An den Ostertagen wird es dann überall mal nass werden, teils in Form einiger Gewitter. Ob es für flächendeckenden Regen reicht, welcher der Natur guttun würde, ist aus aktueller Sicht eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen sind zunächst noch warm, zum Ostermontag gehen sie aber deutlich zurück.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

In keiner anderen Jahreszeit erlebt man so große Unterschiede zwischen Tag- und Nachttemperaturen wie im Übergang zwischen Spätwinter und Frühling.

Julian und Meinolf Pape, Wetterexperten fürs Sauerland. Foto: Städtisches Gymnasium Bad Laasphe / WP

So ist die eigentliche Luftmasse noch kalt und kann in sternenklaren Nächten deutliche Fröste verursachen. Auf der anderen Seite hat die Sonne bereits viel Kraft und kann die Temperaturen am Tag schnell in die Höhe treiben. So hat es zuletzt teils noch Frost in den Morgenstunden gegeben, nachmittags war es dagegen bereits frühsommerlich warm. Ein wichtiges Kriterium bei dieser Wetterlage ist die sehr trockene Luft, welche die großen Temperaturunterschiede erst ermöglicht. Auch in den kommenden Tagen wird es daher am Morgen teils noch leichten Bodenfrost geben, vor allem in einigen Tallagen. Nachmittags wird die 20°C-Marke dagegen verbreitet überschritten. Dazu scheint die Sonne von einem meist nur durch einige wenige Quellwolken geschmückten Himmel. Ganz vereinzelt kann es nachmittags zu einigen kurzen Schauern kommen, erst zum Ostersonntag werden diese häufiger auftreten und die Temperaturen etwas abkühlen. Bereits am Montag kommt die Sonne aber zurück.

Der Trend: Neue Woche, neues Frühlingshoch ? Aktuell schaut es so aus, dass nach den etwas wechselhafteren Ostertagen eine neue Sonnenphase ansteht. Auch die Temperaturen klettern wieder deutlich auf über 20°C.