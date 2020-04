Wieso Kekse aus Brilon im Kampf gegen Corona helfen können

Infobox Bestellungen per Mail und Facebook

Die Lieferzeit einer Bestellung beträgt nur 3 bis 5 Tage. Die Lieferadresse kann von der Rechnungsadresse abweichen, also geeignet für das kontaktlose „Danke“ sagen für Mitarbeiter, Kunden, Familie, Freunde etc. Bestellungen können via Whatsapp 0160-94995805; Facebook https://www.facebook.com/kekskreator/ oder Instagram https://www.instagram.com/kekskreator/?hl=de sowie per EMail info@keks-kreator.de abgegeben werden.