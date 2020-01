Winterberg. Welcher Skiort wird bei Google am häufigsten gesucht? Ist es Oberstdorf, St. Anton oder vielleicht Winterberg im Sauerland?

Winterberg als Skiort beliebter als St. Anton oder Sölden?

Na, wer sagt’s denn. Winterberg ist der beliebteste Skiort. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest das Internet-Portal „Vergleich.org“. Die Redaktion hat demnach monatliche Google-Suchanfragen ausgewertet und dabei eine Top-Ten-Liste erstellt.

Winterberg interessierte demnach 422.820 Google-Nutzer. Damit liegt der Ort noch vor Oberstdorf; der Allgäuer Kur- und Kneipp-Ort ist Heimat der Vierschanzentournee und bei 409.920 Skifans beliebt. Auf weiteren Rängen folgen Saalbach Hinterglemm (316.970) und Feldberg (282.690). Auf den weiterern Rängen landen Ischgl (225.710), Sölden (214.170), Kitzbühel (195.760) Garmisch-Partenkirchen (195.300), Kleinwalsertal (140.870) und St. Anton am Arlberg (109.310).

Das Vergleichsportal verweist darauf, dass die Deutschen absolute Wintersport-Liebhaber sind: International kommt Deutschland mit 14,61 Mio. Skifahrern und Snowboardern auf Platz 2. Spitzenreiter sind demnach die USA. In dem Zusammenhang habe sich die Frage gestellt, welches Skigebiet eigentlich am beliebtesten ist. Die Vergleich.org-Redaktion hat dies anhand der Google-Suchanfragen herausgefunden.

Den Titel “Beliebtestes Skigebiet der Deutschen” holt das nordrhein-westfälische Winterberg mit 422.820 Google-Suchanfragen pro Monat. „Das familienfreundliche Skigebiet ist ideal für alle, die z.B. im Rheinland oder Ruhrgebiet wohnen und auf die lange Anfahrt in die Alpen verzichten wollen”, so Désirée Rossa von Vergleich.org. Die meisten Pisten sind gut für Einsteiger geeignet. Einige Abfahrten am Brembergkopf und Poppenberg bieten aber auch Herausforderungen für erfahrenere Skifahrer.

Ergebnis intensiver Web-Arbeit

Für die Ferienwelt Winterberg verrät das Ergebnis noch viel mehrt. Zum Beispiel, dass die Digital-Strategie der Winterberg Touristik und Wirtschaft Wirkung zeigt. Die attraktive Webseite sowie die kreativen Social Media-Aktivitäten der WTW erzeugen zusammen mit den vielen aktiven Leistungsträgern der Ferienregion viel Aufmerksamkeit im weltweiten Datennetz.

„Dies zeigt, dass unsere Strategie des vernetzten gemeinsamen Vorgehens im Online-Marketing über alle medialen Plattformen bis hin zum Winterberg-Blog erfolgreich greift“, freut sich auch Ronja Henke, die bei der WTW für das Online-Marketing verantwortlich ist. Das Ergebnis der vergleich.org-Redaktion sei Ansporn und Motivation, die Online-Strategie und Digitalisierung mutig fortzusetzen.