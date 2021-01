Winterberg: Auch am Montag viele Polizisten vor Ort

Auch am Montag war berittene Polizei in Winterberg im Einsatz.

Am Tag nach dem Touristen-Chaos melden Polizei und Stadt weniger Verstöße gegen die Corona-Regeln. Aber Vorsicht bleibt

Winterberg. Auch am Montag (4.1.) war die Stadt Winterberg gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis im Einsatz. Zu Beginn des Einsatzes seien wenige Menschen auf den Pisten unterwegs gewesen, so Stadt und Polizei in einer gemeinsamen Presseerklärung am Nachmittag. Die Personen auf den Pisten seien von den eingesetzten Kräften angesprochen und von der Piste begleitet worden.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an. +++

Der gesamte Einsatz sei problemlos verlaufen. "Es war wenig Verkehr rund um Winterberg und die Menschen haben sich weitstgehend an die geltenden Regeln gehalten. Es wurden nur noch wenige Verstöße festgestellt: 52 Verstöße gegen die Maskenpflicht und das Betretungsverbot und zwölf Verstöße gegen die Kontaktbeschränkung."

Viele Unfälle am Wochenende

Als Nachtrag zum Wochenende meldet die Polizei: Außerhalb des großangelegten Einsatzes wurden der Polizei diverse Verkehrsunfälle mit Sachschäden, die im Zusammenhang mit dem Verkehrschaos rund um Winterberg standen, gemeldet. Darüber hinaus wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an PKWs und Beleidigungen erstattet.

Die Polizei und die Stadt Winterberg kündigen an, die Situation in den kommenden Tagen

genauestens zu beobachten und auf Veränderungen zu reagieren.