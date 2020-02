Winterberg: Deshalb fällt Strafe für drei Räuber so hart aus

„Die Tat hat sich als dramatischer herausgestellt, als zuvor noch gedacht, daher haben wir den Strafrahmen auch nahezu voll ausgeschöpft“, sagt die Vorsitzende Richterin am Landgericht Arnsberg zu einem Duo, das im vergangenen August einen Rentner in Winterberg brutal ausgeraubt und zu einem Komplizen, der Schmiere gestanden hatte.

Das Gericht verurteilt das Duo zu einer Haftstrafe von vier Jahren beziehungsweise fünf Jahren. Für einen der beiden fällt die Strafe höher aus, weil noch eine vorangegangene Verurteilung mit einbezogen werden musste. Dabei ging es um Wohnungsdiebstahl und Betrug. Der dritte Angeklagte bekommt mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten noch eine Chance. Der derzeit obdachlose junge Mann muss 180 Sozialstunden ableisten und außerdem Kontakt zu einer Suchtberatung halten, um seinen Cannabiskonsum unter Kontrolle zu halten. Der Strafrahmen war im Vorfeld bereits im Rahmen einer sogenannten Verständigung eingegrenzt worden.

Raubopfer soll kurz vor der Tat Rente bekommen haben

Das Trio hielt sich in einer Wohnung in Winterberg auf, als zwei von ihnen beschlossen, ihre finanziellen Probleme zu lösen, indem sie in der Wohnung des Vermieters einbrechen. Dort fanden sie allerdings nichts vor, so dass sie sich in die Wohnung eines anderen Mieters, des 70-jährigen Rentners begaben. Einer der Angeklagten vermutete dort nach eigenen Angaben einen höheren Geldbetrag, da - so die Vermutung - der ältere Mann vor kurzem erst seine Rente ausgehändigt bekommen haben musste.

Die beiden 22- beziehungsweise 23-jährigen Angeklagten gaben sich als Polizisten aus und stießen die Türe auf, als der alte Mann diese einen Spalt öffnete. Dabei fiel er nach hinten, was einer der Angeklagten ausnutzte. Er setzte sich auf ihn und sprühte ihm mit Deo ins Gesicht. In der Wohnung klauten die beiden ein Handy und eine leere Brieftasche.

Einbruch auch beim Vermieter in Winterberg

Nach einem Hinweis des alten Mannes, dass sich sein Geld in der Wohnung des Vermieters befinden würde, ging das Duo erneut in die darüber gelegene Wohnung, wo sie aber nur eine Truhe mit ausländischem Geld von geringem Wert fanden und mitgehen ließen.

Für das Verfahren am Landgericht wurden die beiden des schweren Raubes Angeklagten auch von einem Gutachter in Augenschein genommen. Er stellt bei ihnen starke Verhaltensauffälligkeiten fest. Dazu gehört bei den Schulabbrechern nicht nur eine starke Intelligenzminderung, sondern auch das Fehlen von kritischer Selbstreflexion oder das Vorausplanen von Handlungen. Der Gutachter sollte klären, ob bei den beiden jungen Männern gegebenenfalls Anzeichen für eine verminderte Schuldfähigkeit vorhanden sind. Das ist aber nicht der Fall.

Angeklagte bereuen die Tat

Im Verfahrensverlauf zeigten die Angeklagten, dass ihnen die begangenen Taten Leid tun. Auch in ihrem letzten Wort betonten sie das. Ihre Geständnisse wirkten sich strafmildernd aus, waren aber feste Bedingung für die vorangegangene Verständigung.

Zum Abschluss der Verhandlung richtet die Vorsitzende Richterin noch einmal das Wort an den 24-Jährigen, der nach sechs Monaten in Untersuchungshaft nun Dank seiner Bewährungsstrafe wieder auf freiem Fuß ist: „Wir geben ihnen strenge Bewährungsauflagen. Versuchen Sie, ihr Leben jetzt in den Griff zu kriegen.“ Noch am gleichen Tag machte er sich auf den Weg zu einer stationären Wohneinrichtung für Frauen und Männer, die von Obdachlosigkeit bedroht sind. Zu den pädagogischen Mitarbeitern der Wohngemeinschaft gehört auch ein Psychologe mit suchttherapeutischer Ausbildung.