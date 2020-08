Winterberg: Dreht Videos über euer Corona-Engagement!

Winterberg/Medebach/Hallenberg. Die Volksbank Bigge-Lenne schreibt auch für den Raum Winterberg, Medebach und Hallenberg ihren Social Award aus. Es winken hübsche Geldprämien.

Soziales Engagement lohnt sich und wird besonders gewürdigt. Dafür setzt sich die Volksbank Bigge-Lenne mit der Verleihung des Social Award nun bereits zum sechsten Mal ein. Belohnt werden sollen mit der hochkarätigen Auszeichnung Jugendliche und junge Erwachsene, die sich im Raum Winterberg, Medebach und Hallenberg für das Gemeinwohl kräftig ins Zeug legen - besonders in Zeiten der Corona-Pandemie.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zwei-Jahres-Rhythmus ehrt die Genossenschaftsbank Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren für deren freiwillige Leistungen, die über das normale Maß hinausgehen. Im Hochsauerlandkreis wird der Preis in den Regionen Schmallenberg und Winterberg/Medebach/Hallenberg vergeben. „Mit den heimischen Schulen sind wir regelmäßig im Kontakt. Dadurch wissen wir sehr gut, was Jugendliche ehrenamtlich leisten“, so Christoph Schmidt, Regionalmarktleiter bei der Volksbank.

Hilfe zur Selbsthilfe aktueller den je

Hilfe zur Selbsthilfe sei in diesen Zeiten aktueller denn je. „Als Volksbank handeln wir nicht nur nach diesem Prinzip, sondern wir fördern auch junge Menschen und Gruppen, die sich in dieser Form engagieren“, so Frank Segref, Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation.

Einsendeschluss Die Bewerbungsvideos können auf www.voba-bigge-lenne.de/award bis zum 12. Oktober eingereicht und hochgeladen werden. Informationen gibt es in allen Filialen und Beratungszentren der Volksbank Bigge-Lenne und unter www.voba-bigge-lenne.de.

Ob es um die Betreuung von Senioren geht, den Einkauf für nicht mehr mobile Mitbürger zu erledigen oder den älteren, häufig alleinstehenden Menschen einfach nur Gesellschaft zu leisten: engagieren kann sich jeder. „Jeder im Alter von 14 bis 21 Jahren kann in einem kurzen Video seine eigene Corona-Geschichte erzählen. Jeder kann sich also selbst bewerben oder durch eine anderes Person oder Gruppe nominiert werden“, erläutert Segref das Nominierungsverfahren.

Insgesamt 2000 Euro Preisgeld

Habt ihr andere Menschen seit Beginn der Krise Mitte März unterstützt? Seit ihr beispielsweise für ältere Menschen einkaufen gegangen oder habt ihr eure Mitschüler beim Homeschooling geholfen oder habt ihr vielleicht Schutzmasken für andere genäht?

Die eingereichten Videos werden von einer Jury bewertet. Neben der besonderen Auszeichnung – die durch den Vorstand unserer Bank erfolgt - winken Geldpreise im Gesamtwert von 4 mal 500 Euro und eine erlebnisreiche Abschlussveranstaltung.“