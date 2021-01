Winterberg: Erneuter Ansturm von Touristen bleibt aus

Der befürchtete Touristen-Ansturm auf Winterberg bleibt an diesem Wochenende aus. Die Präventionsmaßnahmen von Stadt und Polizei bewähren sich.

Winterberg. Polizei und Ordnungsamt zeigen wieder verstärkt Präsenz in Winterberg. Es soll nicht schon wieder einen großen Andrang durch Touristen geben.

Die Maßnahmen in Winterberg zeigen Wirkung. Auch zwei Wochen nach dem großen Ansturm durch Touristen auf die Wintersport-Region ist es ruhig geblieben. Die Kreispolizeibehörde und die Kommunen waren wieder gut vorbereitet, damit die Coronaschutzverordung und die Sperrungen auf Parkplätzen und Pisten eingehalten wurden. Nur vereinzelt musste das Ordnungsamt einschreiten, weil es zu Verstößen kam. In Winterberg musste das Ordnungsamt in fünf Fällen eingreifen. Hier wurden Verstöße gegen das geltende Betretungsverbot festgestellt. "Aber dennoch ist es insgesamt sehr ruhig. Das gilt für den gesamten Hochsauerlandkreis", sagt Laura Burmann, Pressesprecherin der Polizei im HSK.

Winterberg, Schmallenberg und Willingen machen an diesem Wochenende wieder für Tagestouristen dicht. Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann betonte vorab nochmals, dass die Verantwortung sehr ernst genommen wird und das bewährte Maßnahmen-Paket daher umgesetzt wird.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.+++

Konkret bedeutet das, dass die Ordnungsbehörden personell erneut aufgestockt werden und darauf achten, dass die Corona-Schutz-Regeln eingehalten werden. Pisten und Parkplätze bleiben gesperrt und die Polizei unterstützt wieder die städtischen Einsatz- und Sicherheitskräfte. Sie kann im Fall der Fälle auch wieder Zufahrtsstraßen sperren. Auf der Internetseite der Stadt Winterberg kann man die aktuelle Ordnungsverfügung im Amtsblatt nachlesen. Dort ist auch genau erklärt, in welchen elf Skigebieten die Sperrungen gelten und was Zuwiderhandlungen kosten können. Unverändert bleibt der dringende Appell von Winterbergs Bürgermeister, im Lockdown nicht nach Winterberg zu reisen.