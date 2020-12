Winterberg: Freizeitanlage Saure Wiese wird umgestaltet

In Grönebach läuft eine Dorferneuerungsmaßnahme. Der Baustart ist erfolgt. Was dort genau geplant ist

Grönebach. Vor Kurzem haben die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Freizeitanlage Saure Wiese in Grönebach begonnen. Kurz nach Baubeginn haben sich Bürgermeister Michael Beckmann, Ortsvorsteher Matthias Krevet, Ortsheimatpfleger Josef Krevet und die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Grönebach, Sabrina Padberg, einen ersten Eindruck von der Baumaßnahme verschafft.

Das Umfeld der Freizeitanlage wird im Rahmen einer Dorferneuerungsmaßnahme neugestaltet und attraktiviert. Im vorderen Bereich wird für alle Bürgerinnen und Bürger ein Kommunikationsbereich mit einem schattenspendenden Segel und Sitzgelegenheiten entstehen. Im hinteren Bereich entsteht ein Wasserlauf mit Wasserspielelementen. Die restliche Fläche wird als Grünfläche für multifunktionale Nutzungen freigehalten.

Vision Winterberg 2030

„Mit der Umgestaltung der Freizeitanlage Saure Wiese wird ein neuer Wohlfühlort für alle Bürgerinnen und Bürger und Kinder sowie die Gäste in Grönebach geschaffen“, so Ortsvorsteher

Matthias Krevet. Für Bürgermeister Beckmann ist es wichtig, dass die im Rahmen der

Erarbeitung der Vision Winterberg 2030 entwickelten Konzepte in den Dörfern auch umgesetzt

werden. „Ich kann mich noch gut an die vielen Arbeitskreise erinnern, in denen wir gemeinsam

mit den Bürgerinnen und Bürgern 2017 die vielen Maßnahmen entwickelt haben, die jetzt und in Zukunft umgesetzt werden,“ so Beckmann.