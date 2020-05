Winterberg: Hallenbad öffnet, Hillebachsee wird gesperrt

Feuerwehr Züschen darf zuerst bauen

Äußerst schwer tat sich der Rat bei der Festlegung, in welcher Reihenfolge die Feuerwehren in Züschen, Neuastenberg und Langewiese neue Gerätehäuser bekommen sollen. Dabei ging es wie mehrfach berichtet lediglich um eine Reihenfolge – gebaut werden soll in allen drei Orten in den nächsten Jahren. Dass in Züschen und Neuastenberg die Situation gleichermaßen dringend sei, dazu war das Stimmungsbild einheitlich.

Neben der Loyalität einzelner Ratsmitglieder zu ihren Herkunftsorten erwies sich aber besonders ein Faktor als Diskussionstreiber: Als einziger der Orte hat Züschen noch keine Lösung für die Zukunft seines alten Gebäudes gefunden. Das war jedoch Voraussetzung für ein Ja zum Neubau. Dass diese Regel, die auch in der Vergangenheit für alle anderen Orte gegolten habe, nun in Züschen ausgehebelt werde, entzündete Kritik. Das Gebäude werde nach dem Auszug der Feuerwehr der Stadt auf der Tasche liegen, befürchtete Martin Schnorbus (CDU). Die Diskussion wand und zog sich, war aber nicht mehr zu vertagen.

Am Ende einigte man sich (mit vier Gegenstimmen) auf einen Vorschlag des Bürgermeisters: Züschen darf zuerst bauen, dann Neuastenberg, dann Langewiese. Das alte Gebäude in Züschen gibt die Stadt aber mit Auszug der Feuerwehr auf. Damit will die Stadt den Ort in die Pflicht nehmen, eine Lösung zu finden.