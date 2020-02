Winterberg: Heranwachsender verkauft Kokain in großer Menge

Die Kombination sei für einen jungen Drogendealer ungewöhnlich, wenn es nach dem Staatsanwalt geht. 38 Gramm Marihuana wurden am 13. Juni vergangenen Jahres bei einem 18-Jährigen in Winterberg sichergestellt. Eine der leichteren Drogen. Aber dazu finden Beamte noch 18,4 Gramm Kokain. Alles für den Verkauf bestimmt. Die Begründung des Jungen für das Nebengeschäft ist sehr ungewöhnlich.

„Meine Freunde haben reiche Eltern und da fahren dann alle dicke Autos und haben teuere Klamotten an. Das wollte ich auch“, sagte der Angeklagte vor dem Amtsgericht Brilon, als er sich wegen Betäubungsmittel verantworten musste.

Kokain in Dortmund gekauft

Altkreis Brilon Kokain-Besitz/Handel Im Betäubungsmittelgesetz ist bei einer Kokain-Menge ab fünf Gramm von einer „nicht geringfügigen Menge“ die Rede. Eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr kann folgen.

„Ich habe im Fernsehen gesehen, dass man mit Kokain viel Geld verdienen kann, daher habe ich das dann auch versuchen wollen“, ergänzt der 18-Jährige. Deswegen hatte er sein Erspartes zusammengetragen und ist mit 1000 Euro nach Dortmund gefahren, um das weiße Pulver zu erwerben. Den Vertreter der Staatsanwaltschaft wunderte, dass der Ruf eines Drogendealers sogar bis nach Winterberg reicht.

Aber unter jungen Leuten sei es kein Geheimnis, wo sich Drogen beschaffen lassen. Der Azubi wusste auch, wo Kunden am einfachsten zu finden sind. Seine Antwort: Im Kurpark. Doch dass der Angeklagte seinen Plan nicht durchdacht hatte, erläuterte sein Anwalt Oliver Brock. „Er hat das Marihuana für 9 Euro pro Gramm gekauft und das Kokain für 55 bis 60 Euro pro Gramm. Beim Weiterverkauf darf er den Preis nicht zu sehr anheben. Da blieb der Gewinn sehr überschaubar für das Risiko, das er einging.“

Dealer aus Winterberg konsumiert selbst keine Drogen

Dieses Risiko bestand nicht nur darin erwischt zu werden, worauf auch der vorsitzende Richter Härtel eindringlich hinwies: „Sie haben in Kauf genommen, dass ihre Käufer abhängig werden oder noch tiefer in ihre Abhängigkeit stürzen.“ Über diesen Aspekt habe sich der junge Mann keine Gedanken gemacht. Er selbst habe in seinem Leben lediglich ein Mal an einem Joint geraucht und sonst keinerlei Konsumerfahrungen.

Die Verfahrensbeteiligten waren sichtlich überrascht über die Abzweigung, die der Angeklagte genommen hatte. Kein problematisches Elternhaus, erfolgreich die Schule beendet, geregeltes Einkommen. Die Zukunft wollten sie dem jungen Mann nicht verbauen, indem eine Freiheitsstrafe von einem Jahr verhängt würde. Das ist die eigentliche Mindeststrafe für Erwachsene. Die 18 Lebensjahre des Angeklagten hätten diese Maßregelung also laut Gesetz rechtfertigen können.

Urteil trifft den Geldbeutel

„Sie haben keine Tat aus einer Not heraus begangen. Einige arbeiten mit Immobilien, andere mit Aktien. Sie machten Drogen zum Geschäftsmodell. Und das kann viele Leute sehr unglücklich machen“, sagte Richter Härtel in seiner Urteilsbegründung. Denn das Gericht wollte den jungen Mann dort treffen, wo es ihm besonders weh tut: im Geldbeutel. Daher muss er nun 4000 Euro in 20 Monatsraten an den Förderverein „Keine Macht den Drogen“ zahlen. Härtel: „Diese Strafe soll lange auf sie einwirken.“