Am dritten Januarwochenende hielt sich der Besucheransturm auf die verschneiten Höhenlagen rund um Winterberg und am Kahlen Asten im Rahmen. Polizei und Ordnungsamt zeigten in den gesperrten Gebieten starke Präsenz. So soll es auch an diesem Wochenende sein.

Tourismus-Ansturm Winterberg schützt sich vor Touristen, die in Schnee wollen

Winterberg/Willingen. Zuletzt blieben Tagesgäste ein Winterberg fast aus. Doch es liegt weiter Schnee. Ein Chaos wie Anfang Januar soll es aber nicht nochmal geben.

Winterberg. Es bleibt dabei: Die Ski- und Rodelhänge sowie die Parkplätze in und rund um Winterberg werden auch an diesem Wochenende gesperrt. Die Empfehlung von Polizei und Stadt lautet erneut: Bleiben Sie zu Hause! Zum dritten Mal in Folge spricht die Stadt offiziell diese Bitte aus und verweist auf die entsprechende Ordnungsverfügung. Denn das Chaos-Szenario vom ersten Januarwochenende soll sich nicht wiederholen. Damals gab es verstopfte Straßen, überfüllte Parkplätze, Menschenmengen auf Pisten und Hängen, wo weit und breit keine Restaurants, Cafes oder Toiletten geöffnet hatten.

Die vergangenen Wochenenden waren ruhig

An den nachfolgenden Wochenenden war es dann aber auch verhältnismäßig ruhig: Die Maßnahmen der Stadt Winterberg im Zusammenspiel mit der Polizei haben gegriffen. war auch nicht gerade nach Winter-Wonderland. Inzwischen ziehen auch Schmallenberg und Willingen erneut mit und sperren ihre wintersportlichen Hotspots bis Sonntagnacht.

„Wir werden die Stadt auch an diesem Wochenende unterstützen“, sagt Polizeisprecher Holger Glaremin. Über die Zahl der Einsatzkräfte macht er aus taktischen Gründen keine Angaben. „Die Zusammenarbeit hat sich bewährt. Nach jedem und vor jedem Wochenende bewerten Stadt und Polizeiführung die Lage neu, werten die Erfahrungen aus und wappnen sich entsprechend“, so Glaremin. Das werde diesmal nicht anders sein. Auch die Drifter – Autofahrer, die auf Wiesen oder Parkflächen ihre Wagen ins Rutschen bringen – habe man im Visier: „Wir waren vergangene Woche ganz bewusst auch abends zu Streifengängen unterwegs.“

Kontrollen und Bußgelder

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte bereits vergangene Woche aus Gründen des in einer Allgemeinverfügung ein Betretungsverbot für die Willinger Skigebiete erlassen. Diese gilt auch an diesem Wochenende und betrifft die Skipisten in Willingen, Usseln und Schwalefeld sowie die Parkplätze im Skigebiet Willingen.

Hier wie dort gilt: Die Ordnungsbehörden werden gemeinsam mit der Polizei die Einhaltung der Maßnahmen kontrollieren und Verstöße mit Bußgeldern ahnden.