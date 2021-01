Winterberg: Spuren des Tourismus-Chaos weitgehend beseitigt

Winterberg Die Stadt und das Umland von Winterberg wurde von vielen Tagestouristen vermüllt. Möglicherweise bleiben aber Schäden zurück. Der Überblick:

Der Touristenansturm am Jahresbeginn hat Spuren in der Landschaft hinterlassen. "Es ist sichtbar mehr Müll angefallen, nicht nur auf Parkplätzen, sondern auch auf Wiesen und Wanderwegen", berichtet Linda Brieden, Mitarbeiterin des städtischen Fachbereichs Zentrale Dienste. Eine genaue Mengenangabe sei im Nachhinein jedoch nicht möglich. Ein Beispiel: Die Straße „Am Waltenberg“ war gesäumt von Unrat, überall lagen schmierige Essensreste, Masken, Becher, Flaschen oder Verpackungsfetzen herum. Aber auch an Pisten und auf Plätzen und am Straßenrand lagen Berge von Müll, Dreck und Fäkalien.

Ehrenamtliche Helfer

Die Verunreinigungen seien überwiegend von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs erledigt worden. Zusätzliches Personal sei dazu nicht gebraucht worden, es habe jedoch außerdem private Müllsammelaktionen freiwilliger Helfer gegeben.

Nicht bestätigen konnte Brieden Berichte über angebliche Schäden an der Landschaft durch den Besucheransturm. Solche könnten erst nach Abtauen des Schnees festgestellt werden. Allerdings sei es, wie bereits berichtet, durch driftende Autos mehrfach zu Beschädigungen von Wiesen, Äckern und Wirtschaftswegen gekommen. Ob und inwieweit die Heidelandschaft am Kahlen Asten beschädigt wurde, ist auch noch nicht abzusehen, da dort noch sehr viel Schnee auf den Flächen liegt.