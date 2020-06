Winterberg: Wegen Corona keine Stornokosten in 60 Betrieben

Winterberg. Menschen, die Urlaub in Winterberg buchen, soll Angst vor Stornokosten in der Corona-Krise genommen werden. Das müssen Urlauber jetzt wissen.

Touristische Reisen sind unter strengen Hygiene- und Abstands-Regelungen in der Corona-Krise wieder möglich. Auch bei der Winterberg Touristik und Wirtschaft (WTW) sowie bei den Betrieben der Ferienregion steigen die Buchungsanfragen langsam wieder.

Dennoch sind laut WTW noch viele potenzielle Gäste verunsichert, ob sie angesichts der Vielzahl an Vorschriften und mit Blick auf mögliche Corona-Rückfälle sorgenfrei buchen können. Schließlich könnten hohe Stornogebühren entstehen.

Hotel Schneider: Wichtig, dass Gäste wiederkommen

Mit der Aktion „Flexibel buchen – 0 % Stornokosten – 100 % Sicherheit“ möchte die WTW diese Zweifel beseitigen und einen zusätzlichen Buchungsanreiz geben. Bislang beteiligen sich 60 Beherbergungsbetriebe an dieser Aktion, darunter das „Hotel Schneider“ Am Waltenberg. „Wir möchten den Kunden entgegenkommen“, sagt Inhaberin Maike Krautz. „Am wichtigsten ist, dass wieder Gäste kommen und wieder was läuft.“ Dafür nimmt sie das Risiko einer kurzfristigen Stornierung auf sich - rechnet aber nicht damit, dass viele Gäste dies in Anspruch werden nehmen. „Wir haben allgemein recht wenige Stornierungen.“

Kostenlose Stornierung oder Umbuchung sind bis 48 Stunden vor Anreise; Gültig für Buchungen auf winterberg.de und über die hinterlegten regionalen Seiten (z.B.www.sauerland.com ) sowie auf den Seiten der teilnehmenden Betriebe. Die Aktion gilt bei den mit dem Aktionslogo gekennzeichneten teilnehmenden Unterkünften und ist gültig für alle Buchungen mit Anreise bis zum 31. August; Weitere Infos: https://www.winterberg.de/unterkuenfte-angebote/urlaubsangebote.

Image-Kampagnen in den sozialen Netzwerken

Um das zarte Pflänzchen des Wiederbeginns im Tourismus, dessen Erfolg sich in Winterberg und Hallenberg auf alle Branchen auswirkt, weiter zu hegen und zu pflegen, setzt die WTW nicht nur ihre Image-Kampagnen in den sozialen Netzwerken fort. Auch die umfangreichen Informationen auf den Webseiten www.winterberg.de/corona zum Beispiel mit einem Corona-Knigge für Gäste sowie FAQs zu den wesentlichen Fragen für einen Urlaub in der Ferienregion steht weiterhin ganz oben auf der Agenda.

Darüber hinaus soll nun auch die Aktion „Flexibel buchen – 0 % Stornokosten – 100 %Sicherheit“ dabei helfen, die Buchungen weiter anzukurbeln. „Die Verunsicherung ist groß bei den Menschen. Welches Reiseziel kann ich bedenkenlos buchen? Wo darf ich überhaupt hinreisen? Wie sieht es mit den Kosten und Gebühren aus, wenn ich die Reise doch stornieren muss? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Mit unserer Aktion geben wir unseren Gästen die Sicherheit und Gewissheit, dass im Falle einer Stornierung bei den teilnehmenden Betrieben keine Kosten anfallen“, betont Michael Beckmann.

Der WTW-Geschäftsführer sieht dabei auch eine große Chance für die heimische Tourismus-Destination.

Nachfrage nach Urlaub in Deutschland nimmt zu

Die Nachfrage nach Urlaub in Deutschland werde zunehmen, die Ferienregion habe die Weichen frühzeitig gestellt und arbeite stetig weiter daran, von dieser Nachfrage unter Einhaltung aller Corona-Regeln zu profitieren. Die WTW habe die Aktion „Flexibel buchen“ im Rahmen der ersten digitalen Vermieterversammlung,bei der über 100 Vermieter dabei waren, vorgestellt. Aktuell beteiligen sich 60 Unternehmen an der Aktion.

Weitere Betriebe sind willkommen und können sich bei der WTW unter 02981 92500 melden bzw. informieren. Alle Buchungen, die über das Webportal www.winterberg.de oder direkt beim Vermieter abgeschlossen werden, können bis 48 Stunden vor Anreise kostenlos umgebucht oderstorniert werden. Diese Regelung hat eine Gültigkeit bis zum 31. August 2020. Die teilnehmenden Unterkünfte sind auf der Winterberger Webseite bei der Unterkunftssuche mit dem Logo der Aktion, einen blauen Kreis mit der Aufschrift „Flexible Buchungen“, gekennzeichnet. Zudem wird das Aktionslogo für Werbezwecke zur Verfügung gestellt und bei laufenden Kampagnen im Bereich Social Media genutzt.