Rund um Winterberg stehen milde Tage an. Wintersportbedingungen werden sich etwas verschlechtern. Doch es gibt einige Pisten, die geöffnet sind.

Winterberg: Weiche Pisten und Tauwetter – Skifahren möglich

Winterberg/Willingen. Extrem launisch und wechselhaft präsentiert sich der aktuelle Winter. Nach einem traumhaften Wochenende und rund 10 Zentimeter Neuschnee wird das Wetter nun wieder milder. Dennoch sollen am Zeugnisferien-Wochenende rund 39 Lifte laufen.

Schneelage und Lifte

Eine Mischung aus technisch erzeugtem Schnee und Naturschnee bedeckt die Pisten in der Wintersportarena Sauerland. Bei Nachtfrost sind die Bedingungen bis einschließlich Donnerstag gut bis sehr gut.

Am Wochenende zeigen sich aufgrund milderen Wetters weichere Pisten und je nach Stärke der Schneedecke noch gut bis gute Wintersportbedingungen. Infos, welche Skigebiete geöffnet sind gibt es täglich aktuell unter www.wintersport-arena.de

Aktuell sind am Donnerstag folgende Lifte geöffnet

Medebach-Schlossberg 15 cm Maschinenschnee 1 Lift

Willingen-Skigebiet 30 cm Maschinenschnee 12 Lifte

Winterberg-Altastenberg 15 cm Maschinenschnee 2 Lifte

Winterberg-Neuastenberg 25 cm Maschinenschnee 3 Lifte

Winterberg-Ruhrquelle 50 cm Maschinenschnee 1 Lift

Winterberg-Sahnehang 20 cm Maschinenschnee 3 Lifte

Winterberg-Skiliftkarussell 35 cm Maschinenschnee 17 Lifte

Rodeln

In allen geöffneten Skigebieten laufen zurzeit auch Rodellifte. Die Betreiber sind zuversichtlich, trotz den milden Wetters weiterhin Rodelpisten präparieren zu können. Rodeln in der Landschaft oder an unbeschneiten Pisten ist ab Freitag nicht mehr möglich.

Langlauf

Mangels Naturschnee werden keine Loipen gespurt sein. Das Skilanglaufzentrum hat in den kalten Nächten Schnee produziert. Dort soll ab Samstag auch ohne Naturschnee eine kleine bis zu 1,5 Kilometer lange Runde entstehen.

Snowboarder und Freeskier

Im Skidorf Neuastenberg hat das Shape Team ein erstes kleines Setup im Postwiesen-Park aufgebaut. Der Funpark ist über die Grenzen der Region hinaus in der Snowboarder- und Freeskier-Szene bekannt. Aufgrund der geringen Schneemengen in diesem Winter muss das Angebot vorerst klein bleiben. Um ein bisschen Spaß zu haben, reicht es. Wer schnell ist, nutzt das Angebot jetzt, denn es wird das Wochenende nicht überdauern.

Wetter

Nach winterlich kalten Tagen mit gut 10 Zentimeter Neuschnee wird es wieder milder. Ab Donnerstagnachmittag steigen die Temperaturen.

Es ziehen Niederschläge auf, die bis in die erste Hälfte der kommenden Woche anhalten. Erst in der zweiten Wochenhälfte zeigt sich erneut eine Chance auf Schneefall. Das sehr wechselhafte Wetter hälft an und macht Prognosen weiterhin sehr schwer.

Große Flutlichtparty

Zwar läuft die Ettelsberg-Kabinenbahn zurzeit nur für Fußgänger. Die Willinger aber feiern trotzdem! Gut gelaunte Wintersportler treffen sich zur kultigen Flutlichtparty an der Ettelsberg-Talstation. Da nämlich geht’s am 31. Januar bei coolen Sounds heiß her.

Die Gäste erwarten viele Extras, der DJ legt Hits auf. Los geht’s um 17 Uhr bei jedem Wetter. Der Eintritt ist frei. Ob an der K1 Seilbahn Flutlichtbetrieb ist, erfahren die Gäste aktuell unter www.skigebiet-willingen.de

Ausblick

Eine beständig kalte Wetterlage hat in den vergangenen Monaten komplett gefehlt und wird sich offenbar auch zum Monatswechsel nicht einstellen. Darum müssen die Skigebiete weiterhin flexibel auf das launische Wetter reagieren und mit viel Aufwand aus der jeweiligen Situation das Beste machen. Dennoch können sich auch im Spätwinter noch Kälte und Schnee einstellen, vorhersehbar ist dies allerdings nicht.

Anreise

Die Straßen sind frei von Schnee. Mit Staus ist nicht zu rechnen.