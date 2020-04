Wo es 2020 im Altkreis Brilon Straßen-Baustellen gibt

Sommerzeit ist Baustellenzeit: Auch bei uns im Sauerland gibt es in diesem Jahr wieder mehrere größere Baustellen. Für Autofahrer ist das oft mit längeren Fahrtzeiten und Umwegen verbunden. Wir geben eine Übersicht über die wichtigsten Baustellen auf den Kreis- und Landstraßen im Altkreis Brilon in den nächsten Monaten.

B7 Brilon-Altenbüren

Bereits vor einigen Monaten hatten wir über den schlechten Straßenzustand der B7 zwischen Brilon und Altenbüren berichtet. Es geht um die Strecke vom Ortsausgang Altenbüren bis zum Abzweig K59 Scharfenberger Straße auf Höhe der RLG. Straßen NRW teilt mit, dass der erste Bauabschnitt in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres. Weitere Baumaßnahmen sollen 2021 durchgeführt werden. Geplant ist während der Bauarbeiten eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn.

B 251 Brilon-Gudenhagen

In den Sommerferien sollen auf der B 251 zwischen Brilon und Gudenhagen Fahrbahnsanierungen durchgeführt werden. Die Arbeiten werden bei halbseitiger Sperrung, aber teilweise auch unter Vollsperrung durchgeführt.

K 61 Messinghausen

Der Kreis will am 11. Mai mit der Straßendecken-Erneuerung in Messinghausen beginnen. Betroffen sind ungefähr 400 Meter der Ortsdurchfahrt und zwei Kilometer Strecke Richtung Rösenbeck. Für diese Maßnahme wird die Straße voll gesperrt.

Baustellen im Altkreis Brilon. Foto: Manuela Nossutta /Funkegrafik NRW / WP Brilon

Eingeplant sind, so der Hochsauerlandkreis, etwa drei Wochen Bauzeit. Die Umleitung erfolgen über die L870, die K 62 und die B7 Richtung Beringhausen beziehungsweise über die L 870, die B 251 und die B7 in Richtung Brilon. Die Auftragssumme beträgt ca. 400.000 Euro.

Zuständigkeiten Insgesamt ist der HSK für 421 km Kreisstraßen und rund 11 km Radwege zuständig. Bestandteil des Kreisstraßennetzes sind über 100 Brücken und über 100 Stützbauwerke. Für die Bundes- und Landesstraßen ist der Landesbetrieb Straßen.NRW zuständig.

L 743: Ruhrbrücke Bigge

Bereits begonnen haben die Arbeiten zur Instandsetzung der Ruhrbrücke im Verlauf der L743. Dabei handelt es sich um die ehemalige B480. Die Landstraße wird im Einmündungsbereich zur B7 (Briloner Straße) während der gesamten Bauzeit halbseitig gesperrt und Ampelverkehr eingerichtet. Geplant ist, dass die Baumaßnahme bis Ende September fertig gestellt werden soll. Die Baukosten betragen, so Straßen NRW, rund 765.000 Euro. Die Brücke überquert die Bahnschienen und die Ruhr und ist die Anbindung von der B7 zur neuen Autobahn-Auffahrt in Bigge.

B 480: Winterberg

Ebenfalls bereits gestartet sind die Instandsetzungsarbeiten am Kreisverkehr in Winterberg. Dort wird seit dem 27. April die Fahrbahn der B 480 (Haarfelder Straße) erneuert. Außerdem werden die Entwässerungseinrichtungen im Bereich des Kreisverkehrs Haarfelder Straße/Bergfreiheit/Orkestraße durchgeführt. Die Arbeiten sollen bis zum 6. Mai abgeschlossen werden. Der Kreisverkehr ist teilweise gesperrt. Es gibt eine mobile Ampelanlage.

L 740: Winterberg-Küstelberg

Die Großbaustelle auf der L 740 zwischen Winterberg und Küstelberg bleibt voraussichtlich noch bis zum Sommer bestehen. Start der Sanierung war bereits im April 2019. Die Straßen NRW Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift macht auf der Hochsauerland Höhenstraße auf einer Gesamtlänge von 4,85 Kilometern einen Vollausbau. Dafür wird der vorhandene Oberbau komplett entfernt und neu aufgebaut. Außerdem werden stabilisierende Maßnahmen zur Verbesserung des Straßenunterbaus durchgeführt, die Entwässerungseinrichtungen erneuert und Straßenböschungen durch eine 725 Meter lange Stützkonstruktion abgefangen. Das Land investiert dort insgesamt ca. sechs Mio.Euro.

L 742 Siedlinghausen

In den Sommerferien sind auf der L 742 Böschungssicherungs-Arbeiten geplant. Sie sollen unter Vollsperrung durchgeführt werden.

B 236 Höhenstraße

Zurzeit ist die B 236 zwischen Albrechtsplatz und Schmallenberg-Oberkirchen voll gesperrt. Die Bauarbeiten im Bereich Wasserkunst/Aussichtsparkplatz sollen laut Plan bis Ende April abgeschlossen sein.

K 49 Grönebach

Mitte Mai soll auf einer Strecke von 400 Metern mit der Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt in Grönebach begonnen werden. Dabei handelt es sich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme des HSK mit den Winterberger Stadtwerken. Eingeplant sind dafür etwa drei Monate. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt. Die Umleitungen werden über die L 740 und die L 872 erfolgen.

K 54 und K 55 Braunshausen

Im Hallenberger Stadtgebiet laufen seit dem 20. April Sanierungsarbeiten im Bereich von K 54 und K 55. Die Ortsdurchfahrt von Braunshausen und die Straße von dem Hallenberger Ortsteil bis zur hessischen Landesgrenze werden neu asphaltiert. Wie der HSK mitteilt, erhält außerdem die K 55 zwischen der Braunshauser Mühle und Braunshausen eine neue Deckenschicht. Deshalb ist dort für insgesamt fünf Wochen auf den Kreisstraßen eine Sperrung vorgesehen. Von Hallenberg aus ist Braunshausen wie gewohnt erreichbar – ansonsten sind Umleitungen ausgeschildert. Neben den Fahrbahnsanierungen werden auch die Rinnen, die Straßenentwässerung und die Gehwege erneuert. Gesamtkosten: 380.000 Euro.