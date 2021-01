Wo im HSK die Corona-Fallzahlen steigen und wo sie fallen

Hochsauerlandkreis Der Wochenvergleich der HSK-Kommunen zeigt: Es gibt einen Corona-Hotspot und eine Stadt, in der die Corona-Fallzahlen derzeit stark ansteigen.

Über das Wochenende hat es im Hochsauerlandkreis 120 Corona-Neuinfizierte und 112 Genesene gegeben. Das meldet der Krisenstab. Mit Stand von Montag, 18. Januar, 9 Uhr, sind in der Statistik aktuell 325 Infizierte, 4.304 Genesene und 4.715 bestätigte Fälle aufgeführt. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nun 96,6 (Stand 18. Januar, 0 Uhr). Vor einer Woche, am Montag, 11. Januar, lag die Inzidenz bei 108,6.

13 Patienten auf Intensiv

Es gibt aber erhebliche Unterschiede. Eine Stadt, Arnsberg, ist so etwas wie der Corona-Hotspot im HSK. Fast ein Drittel aller nachgewiesenen Infektionen gibt es aktuell dort. Und in Olsberg sind die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche sehr stakt gestiegen: von 5 auf 35. Ein Grund: Der Corona-Ausbruch im Josefsheim Bigge.

Stationär in Krankenhäusern werden derzeit 39 Personen behandelt, 13 Patienten davon intensivmedizinisch. Fünf Menschen sind so schwer erkrankt, dass sie beatmet werden müssen.

Es gibt weitere Todesfälle: Am 15. Januar sind ein 86-jähriger Mann aus Eslohe und eine 93-jährige Frau aus Arnsberg gestorben, am 16. Januar ein 89-jähriger Mann aus Arnsberg. Somit sind es HSK-weit jetzt insgesamt 87 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Der HSK-Städteüberblick im Wochenvergleich

Arnsberg (101/Vorwoche: 80), Bestwig (8/Vorwoche: 11), Brilon (18/Vorwoche: 22), Eslohe (6/Vorwoche: 4), Hallenberg (1/Vorwoche: 13), Marsberg (17/Vorwoche: 23), Medebach (23/Vorwoche: 13), Meschede (40/Vorwoche: 49), Olsberg (34/Vorwoche:5), Schmallenberg (14/Vorwoche: 35), Sundern (53/Vorwoche: 51) und Winterberg (10/Vorwoche: 11).