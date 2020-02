Wo nach dem Schneefall Glatteisregen im Sauerland droht

Nach den Schneefällen vom Donnerstag zeigt sich der Freitag deutlich ruhiger. In der Nacht zu Samstag kommt neuer Schnee auf. Am Tag taut es dann bis in die Hochlagen, zum Sonntag kühlt es aber wieder ab.

Kahler Asten und Winterberg – Das Wetter auf dem Berg

Winterberg und Umgebung erleben in diesen Tagen die winterlichste Zeit der gesamten Saison.

Bereits am Donnerstagmorgen erreichte die Schneedecke auf dem Kahlen Asten 23 cm und damit für diesen Zeitpunkt einen bisher unerreichten Wert. Bis Freitagfrüh ist die Schneedecke weiter angewachsen, nun setzt aber eine deutliche Wetterberuhigung ein. Bei leichtem Dauerfrost herrschen heute vielfach die besten Wintersportbedingungen der gesamten Saison.

In der kommenden Nacht zieht dann ein neues Niederschlagsgebiet durch, es bringt anfangs Schnee, später dann gefrierenden Regen und Regen. Bereits zum Samstagmorgen taut es bei Temperaturen um 3°C, am Tag sind bei zunächst trockenem Wetter bis zu 6°C möglich. Zum späten Nachmittag ziehen neue Regenschauer auf. Diese stehen in Verbindung mit einer Kaltfront und so sinkt die Schneefallgrenze bereits zum Abend wieder deutlich ab. Am Sonntag und Montag bleibt das Wetter in den Hochlagen wechselhaft. Neben kurzen freundlichen Abschnitten fallen weitere Schauer, meist als Schnee oder Schneeregen. Insgesamt bleibt eine Grundschneedecke erhalten.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Am Samstag geht der meteorologische Winter zu Ende und obwohl es aktuell winterlich ausschaut – insgesamt betrachtet hat diese kalte Jahreszeit ihr Ziel eindeutig verfehlt. Nur wenige Schneetage sind rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg registriert worden. Zudem sanken die Temperaturen zu keinem Zeitpunkt unter -7°C ab. Der winterliche Eindruck von Freitag früh hält sich noch bis weit in diesen Freitag hinein, denn die Temperaturen steigen nur langsam über den Gefrierpunkt an. In etwas höher gelegenen Orten bleibt es bis zum Freitag Abend winterlich. In der Nacht kommt dann neuer Niederschlag auf, welcher anfangs als Schnee fällt, später dann aber schnell überall in Regen übergeht. Der Samstag ist dann ein deutlich milderer, bis zum Nachmittag aber meist trockener Tag. Zum frühen Abend kommen dann teils kräftige Regenschauer auf, welche bis in die Nacht zum Sonntag anhalten. Der März startet dann mit einem Wechsel aus dichten Wolken, einigen freundlichen Phasen und einzelnen Regen- und Schneeregenschauern. Winterlich ist das nicht mehr, doch auch der Frühling lässt sich eindeutig noch Zeit.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Wie auch in den anderen Teilen des Altkreises ist dieses Februarende die winterlichste Phase der gesamten Saison. Am Mittwoch und auch am Donnerstag hat es teils bis ins Ruhrtal hinab für etwas Neuschnee gereicht.

Auch aufgrund der bereits fortgeschrittenen Jahreszeit und des höheren Sonnenstandes kann sich diese Schneedecke selbst in der aktuell recht kalten Luft kaum noch halten. In der Nach auf Samstag macht sich dann ohnehin deutlich mildere Luft auf den Weg ins nördliche Sauerland. Die anfangs noch auftretenden Flocken gehen schnell in Regen über und am Samstagnachmittag sind rund um Olsberg sogar bis zu 10°C möglich. Die letzten Schneereste sind dann schnell wieder verschwunden. Während der Vormittag noch meist trocken verläuft ziehen bereits zum Nachmittag neue kräftige Regenschauer heran. Mit einem auffrischenden Wind kündigen diese eine neue Kaltfront an, welche die Niederschläge in den höchsten Lagen der Stadtgebiete wieder in Schnee übergehen lässt. Im Tal passiert dagegen in Sachen Winter auch zum Start in die neue Woche nicht mehr viel. Es bleibt allerdings sehr wechselhaft.

Der Trend: Mehr als Spätwinter denn als Vorfrühling lässt sich das Sauerländer Wetter auch in der kommenden Woche einordnen. Zwar schneit es nur noch in den Hochlagen, bei maximal 6°C kommen aber noch keine Frühlingsgefühle auf.