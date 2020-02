Wo und wann im Altkreis Brilon am Sonntag Läden öffnen

Sonntags shoppen - dafür gibt es auch im Altkreis Brilon in diesem Jahr wieder an verschiedenen Wochenenden die Möglichkeit. In den meisten Städten gibt es verschiedene, festgelegte Termine für die verkaufsoffenen Sonntage im Jahr 2020, die in der Regel - wie es das Gesetz vorschreibt - mit besonderen Veranstaltungen verknüpft sind.

Briloner Michaelis-Kirmes hat bei Nacht besonderes Flair 1 / 27 Briloner Michaelis-Kirmes hat bei Nacht besonderes Flair Das Wetter hielt und das bescherte den Brilonern einen Kirmesauftakt nach Maß. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister und Waldfee drängten sich am Freitagabend die Besucher auf der 65. Michaelis-Kirmes. Foto: Joachim Aue Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

Brilon: In Brilon gibt es 2020 insgesamt fünf verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2020. Los geht`s am 5. April mit „Brilon blüht auf“. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch traditionell die neue Briloner Waldfee präsentiert. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag ist mit den Internationalen Hansetagen verknüpft. Am 7. Juni sind im Rahmen dieser Großveranstaltung auch die Geschäfte geöffnet - genau wie am 6. September beim Altstadtfest. Weitere Termine sind der Kirmessonntag (27. September) und der Weihnachtsmarkt am 6. Dezember.

Olsberg: Auch Olsberg startet eine Frühlings-Einkaufsaktion: Am 5. April sind die Geschäfte im Rahmen des Osterhasenfestes geöffnet. Der nächste besondere Shopping-Termin ist der 17. Mai im Rahmen eines Kneipp-Festes zur Eröffnung des Kneipp-Erlebnis-Parks. Und auch am 4. Oktober (Herbstfest) ist wieder ein sonntäglicher Geschäfte-Bummel möglich. „Da der Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr sehr erfolgreich war, soll er auch 2020 wieder stattfinden“, erklärt Tina Mettner (Fachwelt Olsberg). An dem Weihnachtsmarkt-Sonntag (20. Dezember) werden auch wieder viele Geschäfte in Olsberg öffnen.

Winterberg: In Winterberg hat der Rat der Stadt eine Verordnung erlassen, die sich mit dem Thema beschäftigt. Danach dürfen Verkaufsstellen im Stadtgebiet maximal an 40 Sonn- und Feiertagen geöffnet sein.

Neben Waren, die für den jeweiligen Ort kennzeichnend sind, dürfen Waren zum sofortigen Verzehr, frische Früchte, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen verkauft werden. Entsprechende gilt auch für die Stadt Willingen.

Medebach: In Medebach sind folgende Termine verkaufsoffen: Am 29. März ist die Aktion „Medebach blüht auf“. Das Straßenmalerfest im ebenfalls wieder eine Veranstaltung, die am 28. Juni mit einem Shopping-Sonntag verknüpft ist. Auch der 27. September ist als Termin geplant – das Motto steht allerdings noch nicht fest. Für den 30. Oktober ist ein Candle-Light-Shopping am Freitagabend geplant. Außerdem im Rahmen des Weihnachtsmarktes am 6. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag vorgesehen.

Marsberg: Im Marsberg gibt es verkaufsoffene Sonntage am 15. März zu „Hallo Frühling“, zum Diemelradweg-Tag am 10. Mai zum Historischen Umzug am Allerheiligenmarkt (1. Oktober) im Oktober und zum Weihnachtsmarkt-Sonntag am 29. November.