WP-Heimatcheck: Bewerten Sie Surfgeschwindigkeit und Co.

Altkreis Brilon. Wie bewerten Sie die digitale Infrastruktur in Ihrer Stadt? Geben Sie Ihrem Ort Schulnoten im großen WP-Heimatcheck – Gewinn inklusive.

Wegen der Coronakrise sind wir alle daheim – und streamen, surfen im Netz oder telefonieren per Video-App mit Verwandten. Die digitale Infrastruktur im Altkreis Brilon ist aber nicht nur in Zeiten von Corona wichtig. Wir wollen wissen, wie die Handynetzabdeckung in Ihrem Ort funktioniert? Ob Sie problemlos Netflix und Co. nutzen können? Und wie schnell surfen Sie eigentlich im Netz?

Im großen Heimatcheck der WESTFALENPOST können Sie nun die digitale Infrastruktur – aber auch ganz andere Themenfelder – in Ihrem Ort mit Schulnoten bewerten. Denn es wird eine Zeit nach der Coronakrise geben und diese ist uns wichtig.

Nicht den Zustand während Corona bewerten

Wir möchten von Ihnen, lieber Leserinnen und Leser, wissen: Wie zufrieden Sie sind mit ihrer Stadt? - und zwar unter normalen Umständen.

Diese Umfrage soll nicht den Zustand während der Corona-Krise abbilden. Damit wir langfristig mit den Ergebnissen arbeiten können, sollten Sie sich an die Zeit vor dem Ausnahmezustand erinnern und Ihre Noten dementsprechend vergeben. Wählen Sie in 15 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten.

Hier kommen Sie zur der Umfrage: wp.de/heimatcheck-brilon

Vor der Kommunalwahl, wenn möglicherweise die Corona-Krise überwunden oder größtenteils überwunden ist, wollen wir die Kandidatinnen und Kandidaten mit den Ergebnissen des Heimat-Checks konfrontieren. Denn dann gibt es Gelegenheit, Defizite zu beheben und Gutes zu verbessern. Also: Machen Sie mit beim Heimat-Check!

Themenanregungen für uns hinterlassen

Am Ende unserer Umfrage haben Sie sowohl auf dieser Seite als auch online die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Zum Beispiel: Gibt es eine Geschichte, die Sie über Ihren Ort gerne lesen möchten? Über welches Thema aus Ihrem Ort soll die Lokalredaktion berichten?

Die Ergebnisse veröffentlichen wir ab Mitte Mai

Die Ergebnisse des Heimat-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe. Dort finden Sie die Bewertungen der einzelnen Orte. Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 20 Ruhr.Topcards. Vielen Dank an alle Teilnehmer.