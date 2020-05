WP-Schützenhilfe: Grönebacher Ideen sind ein gutes Beispiel

Es ist normalerweise der Höhepunkt eines jeden Jahres für die zahlreichen Schützenvereine und Brüderschaften im Hochsauerlandkreis – das Schützenfest. Wegen der Corona-Krise fallen alle Festtage aus. Und auch ein neues Königspaar wird nicht gekürt. Trotz der Corona-Pandemie lassen sich die Schützenvereine, auch im HSK, nicht unterkriegen, helfen anderen in der aktuellen Zeit oder haben andere kreative Idee, um auch in diesem Jahr ein wenig Schützenfest-Gefühl zu verbreiten.

Unsere Zeitung möchte solche Ideen unterstützen. Gemeinsam mit der Brauerei Veltins hat die WESTFALENPOST die Aktion „WP-Schützenhilfe“ ins Leben gerufen. Als Alternative zur Wahl der WP-Schützenkönigin können sich in diesem Jahr Vereine und Bruderschaften mit ihren Ideen und Aktionen bewerben. Zu gewinnen sind Geldpreise in Höhe bis zu 10.000 Euro.

Engagement bei Nachbarschaftshilfe #GrönebachGemeinsam

Ein hiesiges Beispiel für eine solche Aktion zeigt der St. Hubertus Schützenverein Grönebach. Als das Coronavirus auch hier ankam und das alltägliche Leben eingeschränkt wurde, gründete die Dorfgemeinschaft Grönebach die Initiative #GrönebachGemeinsam.

Aktion Schützenhilfe: So geht’s Unterschieden werden zwei Kategorien: Kommunikation (aktuelle Aktionen, Vereinsleben, soziales Zusammenleben, …) und Konzept (Wie geht es nach der Corona Krise weiter, welche Ideen gibt es für die Zukunft, Innovationen…). Wie kann man sich bewerben? Ab sofort ist die Seite www.wp-schuetzenhilfe.de freigeschaltet. Hier können Vereine in Wort, Bild oder Video ein eigenes Profil anlegen und Infos zu ihren Aktionen und Ideen hochladen. So wird das Ganze auch zu einer Ideenbörse für alle Vereine der Region. Wie läuft der Wettbewerb? Vom 17. bis 31. August kann in einem Online-Voting über die Ideen abgestimmt werden. Das Gesamtergebnis setzt sich zu 70 % aus dem Voting und zu 30 % aus dem Votum einer Jury (WP, Veltins, Sauerländer Schützenbund) zusammen. Es gibt insgesamt 10.000 Euro für die Vereine zu gewinnen. Die ersten Preise werden jeweils 2500 Euro betragen. Platz zwei bekommt 1500 Euro, Platz drei 1000 Euro. Zusätzlich gibt Veltins je 50 Liter für Platz eins bis drei. Um die Abstimmung zu unterstützen, stellt Veltins für die Voting-Teilnehmer zusätzlich 55 Leserpreise zur Verfügung. Diese Gewinner erhalten jeweils einen Veltins-Geschenkkarton. Weitere Informationen unter: www.wp-schuetzenhilfe.de

Eine Nachbarschaftshilfe, bei der eine Gruppe aus Helfern denjenigen beiseite stand, die Hilfe benötigen. Sei es beim Einkauf oder anderen Erledigungen. Auch der Schützenverein Grönebach engagierte sich aktiv daran, wie Vorsitzender Patrick Appelhans erzählt. „Mit dabei waren auch Vorstandsmitglieder von uns sowie „normale“ Schützenbrüder. Hieran merkt man, dass in einem kleinen Dorf die Nachbarschaft gelebt wird“, so Appelhans.

Schützenfest war Ende Juni geplant

Eigentlich hätte das Schützenfest der Grönebacher vom 27 bis 29. Juni stattgefunden. Da dort weiterhin die Kontaktbeschränkungen gelten, wird es keine offizielle Alternative geben. Patrick Appelhans ist aber überzeugt, dass das Schützenfest im kleinen gefeiert wird, da Treffen mit zehn Personen erlaubt sind.

„Wir haben die Grönebacher zum Fahnehissen aufgefordert und gehen davon aus, dass unser Dorf wie immer zum Fest feierlich geschmückt ist. Am Samstag werden wir um 15 Uhr mit einer Vorstandsabordnung unserer gefallenen und verstorbenen Schützenbrüder gedenken und am Ehrenmal in der Dorfmitte einen Kranz niederlegen. Im Anschluss ist der Besuch der Jubelpaare und deren Gratulation vorgesehen“, erklärt der Vorsitzende zu dem Vorhaben am Festwochenende.

Schützenball-Alternative

Eine weitere Idee besteht für die Generalversammlung im November: „Denkbar wäre in diesem Jahr die Versammlung früher am Abend zu machen um dann ab 20 Uhr einen Schützenball für die Frauen der Mitglieder anzubieten. Alles hängt natürlich von den dann geltenden Auflagen ab, so auch, ob eine Musikkapelle spielen darf, ob der Schützenball öffentlich sein darf, wie Getränke und Speisen angeboten werden dürfen“, sagt Appelhans.

Am größten wiegt allerdings die Vorfreude auf das kommende Jahr, wie auch das Königspaar Marvin Appelhans und Annika Herrmann mitteilt: „Natürlich ist es ungewohnt und auch traurig, dass dieses Jahr kein Schützenfest stattfindet, aber wir freuen uns dennoch sehr, ein zweites Jahr regieren zu dürfen. Wir hoffen, dass alle diese Zeit gesund überstehen und wir nächstes Jahr wieder alle gemeinsam feiern können.“