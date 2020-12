So war es Weihnachten 2019. Doch nun hat Corona die lange Tradition unterbrochen.

Blasmusik Arnsberg: Förderverein Marienhospital spendet an Musiker

Allerdings durfte das Blasorchester der Bürgerschützen Corona bedingt am 1. Weihnachtstag erstmals nach langen Jahren nicht spielen.

Arnsberg. Seit fast 70 Jahren erfreut das Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft am 1. Weihnachtstag Patienten und Mitarbeiter des Arnsberger Marienhospitals mit festlicher Musik. Nur in diesem Jahr nicht.

Die Musiker ziehen an diesem Morgen mit ihren Instrumenten über die Flure des Krankenhauses und verbreiten weihnachtliche Stimmung. Corona bedingt fällt dieser schöne Brauch in diesem Jahr aus, die Musiker hoffen natürlich, im nächsten Jahr wieder an Bord sein zu können.

Die Ständchen haben eine lange Tradition

Ebenso eine lange Tradition hat das Ständchen des Tambourcorps der Bürgerschützen am Schützenfestmontag. Kurz vor dem Abmarsch zur Vogelwiese spielen die Musiker vor dem Hauptportal des Marienhospitals zünftige Schützenklänge. Erfreulich: Diese Veranstaltung konnte Anfang Juli noch unter Beachtung der Hygienevorschriften stattfinden.

Der Verein „Freunde und Förderer des Marienhospitals“ bedankte sich jetzt bei den beiden Musikgruppen und überreichte an die Vorsitzenden Heike Hillebrand (Blasorchester) und Sabine Zweimann (Tambourcorps) eine Spende. Auch die Mitarbeiter des Marienhospitals erhielten vom Förderverein ein kleines Dankeschön für ihre wertvolle Arbeit.

