100-Jahr-Feier: Design und Technik prägen die Marke Graef

Die Bergheimer Firma Graef feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Im Gründungsjahr 1920 war Graef noch eine Schreinerei, erst später entwickelte sich die Metallproduktion mit zwischenzeitlicher Heftzwecken-Herstellung, bis 1953 der erste Graef-Allesschneider auf den Markt kam. Das Küchengerät wird seit Anfang an in Neheim hergestellt, zuerst am Standort „In der Kuhle“ und dann im Bergheimer Industriegebiet.

Arnsberg Markante Jahre aus der Firmengeschichte 1920: Gründung des Betriebs durch die Brüder Hermann und Eduard Graef: Anfangs ist Betrieb eine Schreinerei hinter dem Neheimer Haus „Im Ohl 9“ 1926: Umzug an den heutigen Firmensitz „In der Kuhle 1“ (Produktion von Heftzwecken) 1943: Möhnekatastrophe, Zerstörung von Wohnhaus und Firmengebäude, dann Wiederaufbau 1953: Der erste Graef-Allesschneider kommt auf den Markt 1974: An Straße „Donnerfeld“ entsteht zweiter Unternehmensstandort auf Bergheim 2000: Automatischer Allesschneider für Wurst- und Käsetheken kommt auf den Markt 2009: Erweiterung des Produktportfolios um Siebträger-Espressomaschinen 2018: Eröffnung des Graef-Markenzentrums mit Outlet und Bistro „Mundwerk“ am Standort „In der Kuhle 1“

Der firmeneigene Anspruch an Produktqualität und Wertbeständigkeit gilt nach wie vor: „Von Anfang an sollte der Allesschneider Wurst und Käse fein schneiden können. Auch von Anfang an sollte das Gerät leicht zu reinigen sein und insgesamt sehr lange funktionstüchtig sein und somit seinen Wert behalten “, berichten die beiden heutigen geschäftsführenden Gesellschafter des Familienunternehmens, Hermann Graef und sein Vetter Andreas Schmidt.

Im Graef-Markenzentrum stehen bei den Allesschneidern: (von links) Andreas Schmidt, Franziska Graef, Johanna Graef-Krengel und Hermann Graef. Foto: Martin Schwarz

Aus dieser Wertbeständigkeit der Produkte heraus entwickelte Graef ein Marken-Image, das mit ausgeprägter Kundentreue verbunden ist. „Vor Kurzem haben wir Post von einem Ehepaar bekommen, das goldenen Hochzeit feierte und vor 50 Jahren einen Allesschneider zur Hochzeit erhielt. Dieser Allesschneider ist weiterhin absolut funktionstüchtig, berichtet Hermann Graef. Seine Tochter Johanna Graef-Krengel, „Head of Sales“ bei Graef, erinnert daran, dass die Marke Graef vor elf Jahren sehr hilfreich dabei war, ein neues Geschäftsfeld mit Siebträger-Espressomaschinen, Filterkaffeemaschinen und Kaffeemühlen zu betreten.

„Unsere langjährigen Partner im Handel vertrauten uns und haben uns im Einzelhandel die Flächen gegeben, die wir brauchten“, sagt Johanna Graef-Krengel. Auch die Kunden hätten der Marke Graef vertraut. „Das konnte aber nur deshalb funktionieren, weil sich Graef mit Design und innovativer Technik vom Wettbewerb abheben konnte. Im vergangenen November wurden wir bei Stiftung Warentest Testsieger bei Kaffeemühlen“, berichtet Hermann Graef.

140 Mitarbeiter starker Betrieb

Wirtschaftlich ist die Firma Graef kerngesund aufgestellt. Der Bereich „Coffee-Kitchen“ ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Hauptumsatzträger mit etwa 60 Prozent-Anteil sind weiterhin die Allesschneider, die es für Privathaushalte und Betriebe (Fleischtheken in Supermärkten oder Metzgereien) gibt Ein drittes Geschäftsfeld bilden die Küchenhelfer („Deli Kitchen“ - vom Stabmixer bis zum Toaster).

Im Bergheimer Graef-Werk montiert Darius Plewnia einen Schneide-Vollautomaten für gewerbliche Nutzungen. Foto: Martin Schwarz

Auf dem deutschen Markt erzielte Graef im Vorjahr mit allen Produkten ein Umsatz-Plus von 13 Prozent. Die gute Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch in zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätzen. Die Belegschaft wuchs von rund 130 Mitarbeitern Anfang 2019 auf rund 140 Beschäftigte Anfang 2020. Mit Blick auf 2020 erwartet Graef ein weiteres Umsatzwachstum. Ihr Jubiläum will die Firma Graef im Juni 2020 bei zwei Veranstaltungen feiern: Es wird ein Betriebsfest für die Mitarbeiter mit (Ehe-)Partner geben, ein weiteres Fest ist für die Kunden aus dem handel bestimmt.

Der Allesschneider soll bei künftigen Messeauftritten eine wichtige Rolle spielen. Eine ganz neue Art des Schneidens kündigte Hermann Graef für die Messe IFA (Internationale Funkausstellung Anfang September in Berlin) an. Aber das ist noch Top Secret bei Graef.