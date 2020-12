14 Amecker Frauen tanzen

Sundern 14 Frauen aus Amecke wollen den anderen Bürgern im Ort eine Freude machen und haben für den Internetkanal Youtube ein Video erstellt.

Amecke. 14 Frauen erheitern gerade im Internet ihre Mitbürger am südliche Sorpeseeufer. Im Mai hat Trainerin Anika Willecke die Gruppe "S-Quings" gegründet. S für Sorpesee, und Quings für Queen und Kings: "Da wir vorhatten auch Männer aufzunehmen, doch daraus ist leider nichts geworden", berichtet Anika Willeke, die aus München wieder zurück an den See gekommen ist, und im Süden in einer Gruppe für Showtanz mitgewirkt hat.

Und nun Corona: "Die Langeweile war groß", sagt sie unserer Zeitung. Deshalb habe man angefangen für ein Video Musik auszuwählen und dazu zu tanzen: "Und um gleichzeitig allen Ameckern Weihnachtsgrüße zu kommen zu lassen." So zeigt das kleien Video nun 14 Amecker Frauen, die Tanzen, zum Teil mit netten Weihnachtsmann-Mützen. Seit einigen Tagen ist das Video schon online und wird fleißig geklickt.

Gut findet das Ganze auch der Vorsitzende des Amecker SuS, denn die Damen von "S-Quings" sind nun im SuS Grün-Weiß aktuell, und Anika Willecke hat seinen Monaten den Übungsleiterschein. Trainiert wird mit "S-Quings" in der Turnhalle in Allendorf am Dienstag, mit einer anderen Gruppe (Fit durch das Jahr) am Donnerstag in Stockum.

Zu sehen ist das Video, wenn man bei Youtube "Weihnachtsgrüße der S-Quings" eingibt oder unter folgendem Link https://youtu.be/eeZPZ11gFsc