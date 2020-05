24 Sunderner Stadträte fordern Brodel zum Rücktritt auf

In Sundern spitzt sich die Situation um die angeblichen Verfehlungen von Bürgermeister Ralph Brodel bei einigen Personalentscheidungen im Rathaus und Tochtergesellschaften zu. Nachdem am Montag der Vertreter der Linkspartei im Stadtrat, Siegfried Huff, Brodels Rücktritt gefordert hatte, trafen sich am Mittwochabend die Fraktionen von CDU, Bürger für Sundern und WiSu sowie Huff und die fraktionslosen Stadträte Michael Pellmann und Klaus Tolle zu Beratungen über die derzeitige Situation. In einer Pressemitteilung danach hieß es, dass man aufgrund der zeitlichen Desinformation zur Abwicklung des Verfahrens mit der Fa. Helma und der intensiven heutigen Beratung und den Erläuterungen der Stadtkämmerin „jegliches Vertrauen in den Bürgermeister und dessen Amtsführung verloren“ habe: „Wir fordern den Bürgermeister zum Rücktritt auf.“

Amtsgeschäfte ruhen lassen

Sollte er dieser Aufforderung nicht nachkommen, heißt es weiter, „sehen wir es als selbstverständlich an, dass er, bis zu einer abschließenden Klärung sämtlicher Vorwürfe, die Amtsgeschäfte mit sofortiger Wirkung ruhen lässt.“ Zusätzlich beantragt die Gruppe eine Sondersitzung des Rates am 28. Mai und behält sich Strafantrag und weitere rechtliche Schritte gegen Bürgermeister Ralph Brodel vor.