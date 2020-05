90-Jähriger: „Auch wir hatten Schule in Schichten“

Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert und konfrontiert eine freie Gesellschaft mit Beschränkungen und Notstandserlassen. Wie denkt ein heute 90-jähriger Mensch, der im zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit erwachsen geworden ist, über den heutigen Ausnahmezustand. Unsere Zeitung sprach mit Heimatforscher Werner Saure aus Hüsten.

Träger des Bundesverdienstkreuzes Werner Saure ist gebürtiger Attendorner und 1959 nach Hüsten gekommen, weil er an der Realschule eine Stelle als Lehrer antreten konnte.

Von 1969 bis 1991 leitete er die Realschule in Hüsten.

Er engagiert sich unter anderem im Heimatbund und im Freundeskreis Oelinghausen.

Der 88-Jährige ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Bürgermedaille der Stadt Arnsberg.

Frage: Haben Sie seit dem 2. Weltkrieg eine solche gesellschaftliche Ausnahmesituation wie jetzt aufgrund der Corona-Pandemie schon einmal erlebt?

Werner Saure: Nein, seit dem Krieg nicht. Und auch diese Situation war ja ganz anders, weil sie damals nicht überfallartig für uns kam. Das war ja ein Verlauf, der sich anders als nun bei der Corona-Situation für die Menschen zunehmend angedeutet hat. Es gab in den 70er-Jahren mal die Ölkrise mit ein paar autofreien Sonntagen - da war das Ende aber absehbar. Belastend nun für alle ist ja, dass man nicht weiß, wann man wieder rauskommt.

Durch die Corona-Pandemie wurden auch die Schulen geschlossen und öffnen nun erst schrittweise. Sie waren in den letzten Kriegsjahren und in der Nachkriegszeit Schüler. Wie lief bei Ihnen die Zeit ohne Schulunterricht?

Auch das änderte sich schrittweise. Schon 1942 spürte man, dass mehr und mehr Lehrer zur Wehrmacht eingezogen wurden. Ab 1944 fiel der Unterricht immer wieder wegen der Fliegerangriffe aus. Wir mussten da zwar noch jeden Morgen zur Schule kommen, wurden dann aber oft wieder nach Hause oder in die Luftschutzkeller geschickt. Auch damals wurde improvisiert: Arbeiten schrieben wir in der ersten Stunde, damit sie nicht durch Fliegeralarm gestört wurden. Erst Anfang 1945 fiel der Unterricht ganz aus, da löste sich quasi alles von selbst auf. Ich erinnere mich wie die Lehrerin unter Tränen Einsatzbefehle an die Jungs verteilte.

Und wie lange dauerte es, bis nach dem Krieg wieder normaler Schulalltag war?

Nach dem Krieg ging die Schule im Herbst 1945 erst in zusammengewürfelten Klassen weiter. Bis dahin hatten die Schüler keinen Unterricht. Ich hatte damals mit einer jungen Lehrerin auf eigener Initiative den Faust gelesen und bin im Anschluss immer zum Bauern arbeiten gegangen. Als der Unterricht weiter ging, lief das natürlich auch nicht normal. Viele öffentliche Gebäude waren besetzt. In erster Zeit war es deshalb Unterricht im Schichtbetrieb - mal morgens und mal nachmittags. Unsere Lehrer waren oft auch andere - da kam dann anderes Personal. Wir hatten viele alte Lehrer.

Wann haben Sie denn nach dem Krieg das Gefühl von Normalität gehabt?

Als ich ins 1950 ins Studium ging, war das sicher alles wieder ganz normal. Letztendlich war es immer eine Befreiung, wenn sich eine Situation zum Besseren geändert hat. Damals nach dem Krieg waren ja so ziemlich alle Umstände nicht normal - egal, ob Schule, Infrastruktur oder Organisation. Aber auch damals wurde immer so schnell wie möglich ein Normalzustand angestrebt.

Was haben Sie gedacht, als Sie nun mit der Ankündigung der ersten Coronabeschränkungen die Hamsterkäufe in Supermärkten gesehen haben? Fühlten Sie sich an Kriegstage erinnert?

Ich habe mich gewundert, dass Menschen so rücksichtslos sein können - und das ohne Not. Die Situation jetzt war doch nicht beängstigend. Damals aber war die Lage beängstigend. Im Zweiten Weltkrieg gab es ja die Lebensmittelkarten. Wahrscheinlich haben die Nazis den seelischen Drang nach Hamsterkäufen damals schon einkalkuliert.

Was können jüngere Menschen von der Kriegs- und Nachkriegsgeneration während dieser Coronakrise lernen?

Ich bin als Geschichtslehrer ja grundsätzlich skeptisch, dass Menschen aus der Geschichte lernen. Ich könnte mir vorstellen, dass man von uns ein wenig Gelassenheit lernen kann. Man sollte bei allem die Maße nicht verlieren - das ist ja schon eine aufklärerische Tugend. Erfreulich ist die gezeigte Solidarität in der Gesellschaft. Wichtig ist, auch in einer schwierigen Lage aktiv zu bleiben. Sich mit der Situation abzufinden, aber trotzdem darüber hinaus zu schauen. Man muss ja keine Visionen haben, aber die Hoffnung sollte man nie verlieren.