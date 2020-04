Ackerhelden in Arnsberg: Wie man sich durch die Krise ackert

Arnsberg. „Ackerhelden“ freuen sich in Corona-Zeiten über großes Interesse an Bio-Gemüsegärten zum Mieten. In Ainkhausen sind fast alle Parzellen vergeben.

„Supermarkt kann jeder – echte Helden ackern selbst!“ Der Slogan des seit fast zehn Jahren erfolgreichen Unternehmens „Ackerhelden“ hat während der Coronakrise nichts an Stärke verloren – im Gegenteil: „Das Interesse an unseren Bio-Gemüsegärten zum Mieten verstärkt sich derzeit sprunghaft“, berichtet Tobias Paulert. Auch in Arnsberg, wo die „Ackerhelden“ seit 2017 aktiv sind – auf Ackerflächen des Bioland-Betriebes ­Tiggeshof in Ainkhausen bieten sie Parzellen zum Selbstanbau an.

Arnsberg Biozertifizierte Betriebe Die Kooperation der „Ackerhelden“ mit Familie Tigges begann 2016 auf der Grünen Woche in Berlin. Beide Betriebe sind biozertifiziert, auf Flächen nahe des Tiggeshofs in Ainkhausen wurde 2017 erstmals eine Mietsaison angeboten. Während die Ackerhelden an anderen Standorten (derzeit bundesweit 20) selbst vorbepflanzen, übernimmt das in Ainkhausen Familie Tigges – und wird dafür ebenso vergütet wie für die Fläche, auf der die Gärten ­angelegt werden. Die Arnsberger haben das Ackerhelden-Angebot von

Beginn an gut angenommen, denn obwohl beim ein oder

anderen Sauerländer ein Garten vorhanden ist, fehlt den meisten das Know-how zum Gemüseanbau.

Auch im Sommer 2020? „Wir sind absolut zuversichtlich, dass 2020 in unseren Bio-Gemüsegärten geackert werden kann“, ist Ackerhelden-Chef Paulert optimistisch. Lediglich den Start der Saison habe man aus Gründen der Planungssicherheit von der ersten in die zweite Maihälfte verschoben. „Die Vorbereitungen für diesen Termin sind bei uns und unseren Partnern bereits im Gange, wir gehen nicht davon aus, dass weitere Verschiebungen oder gar eine Absage unserer Mietgarten-Saison notwendig werden“, so der Essener weiter. Gegärtnert wird dann bis zum 30. November, auch in Ainkhausen, wo vor drei Jahren mit 15 Parzellen gestartet wurde. 2019 wurden schon über 20 Nutzgärten bewirtschaftet. Wer dieses Jahr dabei sein möchte, muss sich sputen: „Weniger als drei Parzellen verfügbar“ (Stand Freitag) heißt es auf der Ackerhelden-Website: https://www.ackerhelden.de/mietgarten/arnsberg/

Abstand halten ist kein Problem

Dort kann auch gleich gebucht werden: Der Bio-Gemüsegarten (Saisondauer frühestens ab 15. Mai bis 30. November 2020) kostet 199 Euro und beinhaltet biozertifizierten Boden, vorbepflanzt mit über 150 Bio-Jungpflanzen wie Kürbis, Zucchini, Kartoffeln, verschiedene Sorten Zwiebeln, Kohlrabi, Rote Bete, verschiedene Salate, etc.). Rundum-Beratung (per Telefon und E-Mail), regelmäßige Newsletter und die „Heldeninfos“ (Gebrauchsanweisung für den Gemüsegarten) runden das Paket ab. Gartengeräte und Gießwasser stehen vor Ort zur Verfügung.

Die Gartengröße beträgt übrigens 40 Quadratmeter (2 x 20 Meter). Groß genug, um das Kontaktverbot nicht zu verletzen? „Sollten während der Saison noch Abstandsregelungen gelten, lassen sich diese auf der Anlage einhalten“, stellt Paulert klar, „selbst im Fall, dass auch während der laufenden Saison noch besondere Regeln gelten, wie Abstand von 1,5 oder auch zwei Meter zu anderen Personen, lässt sich das auf unseren Parzellen problemlos umsetzen.“ Auf Wegen und Gemeinschaftsflächen sei ebenfalls genug Platz, um sich den Vorgaben und der Vernunft entsprechend aus dem Weg zu gehen.

„Geld zurück-Garantie“

Und wenn zum Saisonstart noch Ausgangsbeschränkungen und/oder Versammlungsverbote gelten? „Die Juristen, mit denen wir gesprochen haben, vertreten die Auf­fassung, dass unsere Mietgärten nicht von Ausgangsbeschränkungen betroffen wären, da sie der Lebensmittelversorgung dienen“, hat sich das Ackerhelden-Team auch dahingehend schlau gemacht. Eine rechtsverbindliche Auskunft allerdings könne und dürfe man dazu natürlich derzeit nicht geben. Wohl aber eine „Geld zurück-Garantie“:

Fällt die Saison doch aus, werden die 199 Euro erstattet. „In dem Fall dann aber bitte ab damit in den Sparstrumpf für nächstes Jahr“, so Paulert und Co. – echte (Acker)helden lassen sich nicht unterkriegen!